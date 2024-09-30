Операционные системы «Альт» совместимы с платформой автоматизации и диспетчеризации MasterSCADA 4D

«Базальт СПО» подтвердила совместимость ОС «Альт Рабочая станция» 10 и «Альт Сервер» 10 с платформой для построения систем автоматизации и управления MasterSCADA 4D от компании «МПС софт».По результатам тестирования подписан сертификат совместимости, подтверждающий корректность работы продуктов на аппаратной платформе х86_64. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

MasterSCADA 4D – программная платформа для создания АСУ ТП, решения задач учета и диспетчеризации объектов промышленности, ЖКХ и автоматизации зданий, MES (Manufacturing Execution System — системы для управления циклом производства).

«Сотрудничество с «Базальт СПО» открывает новые горизонты для цифровизации и автоматизации производственных процессов, упрощает переход на российское программное обеспечение, — сказал Андрей Подлесный, исполнительный директор «МПС софт». — Пользователи смогут использовать в своих проектах MasterSCADA 4D и ОС «Альт», получив при этом все преимущества нашей платформы, включая механизмы резервирования, визуализации и аналитики получаемых промышленных данных. Мы уверены, что использование MasterSCADA 4D и ОС «Альт» поможет в решении важнейших производственных задач и поспособствует стратегическому развитию российской промышленности».