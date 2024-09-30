Разделы

ПО Софт Импортонезависимость
|

Операционные системы «Альт» совместимы с платформой автоматизации и диспетчеризации MasterSCADA 4D

«Базальт СПО» подтвердила совместимость ОС «Альт Рабочая станция» 10 и «Альт Сервер» 10 с платформой для построения систем автоматизации и управления MasterSCADA 4D от компании «МПС софт».По результатам тестирования подписан сертификат совместимости, подтверждающий корректность работы продуктов на аппаратной платформе х86_64. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

MasterSCADA 4Dпрограммная платформа для создания АСУ ТП, решения задач учета и диспетчеризации объектов промышленности, ЖКХ и автоматизации зданий, MES (Manufacturing Execution System — системы для управления циклом производства).

«Сотрудничество с «Базальт СПО» открывает новые горизонты для цифровизации и автоматизации производственных процессов, упрощает переход на российское программное обеспечение, — сказал Андрей Подлесный, исполнительный директор «МПС софт». — Пользователи смогут использовать в своих проектах MasterSCADA 4D и ОС «Альт», получив при этом все преимущества нашей платформы, включая механизмы резервирования, визуализации и аналитики получаемых промышленных данных. Мы уверены, что использование MasterSCADA 4D и ОС «Альт» поможет в решении важнейших производственных задач и поспособствует стратегическому развитию российской промышленности».

Михаил Кечинов, REES46: Персонализация изменила правила игры для всех сфер бизнеса
Бизнес

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

К Казначейству прикрутят сервис за 278 миллионов, чтобы россияне могли через СБП платить за «Зарядье» и Большой театр

Заглохший беспилотный автомобиль остановил кортеж Камалы Харрис

Вышло комбо-обновление Windows 11, «убивающее» сразу Wi-Fi, встроенный Linux, клавиатуру и мышь. Как все починить

Конференции

Импортозамещение цифровых решений 2024

Low-code и No-code 2024

Облачные и платформенные сервисы: IaaS, DBaaS, DRaaS, Kubernetes, SecaaS
Показать еще

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

10 причин, почему складные смартфоны c форм-фактором Fold бесполезны

6 российских сервисов-планировщиков на замену Notion: выбор ZOOM

Лучшие планшеты для школьников и студентов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новый чип, управляющий терагерцовыми лучами — основа для сверхбыстрого и надежного интернета будущего

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: