Группа Rubytech и «ЭлеСи» подтвердили совместимость решений для доверенной промышленной автоматизации

Группа Rubytech и компания «ЭлеСи» объявили об успешном завершении функциональных и нагрузочных тестов, подтвердивших совместимость Машины управления технологическими процессами Скала^р (ПАК АСУ ТП) и российской SCADA-платформы Integrity SCADA. Испытания подтвердили стабильную работу совместного решения в условиях высокой промышленной нагрузки, а также его готовность к эксплуатации на объектах критической информационной инфраструктуры.

Испытания проводились в лаборатории Скала^р в условиях, максимально приближенных к реальным производственным процессам. В ходе тестирования подтверждены работоспособность Integrity SCADA, корректная работа механизмов резервирования вычислительных ресурсов, сети и электропитания, экспорт и импорт виртуальных машин, горячая миграция, восстановление после отказов, а также стабильная работа системы в многопользовательском режиме.

Ключевой результат испытаний: решение на базе ПАК Скала^р для АСУ ТП, платформы Integrity SCADA и промышленных контроллеров ЭлеСи подтвердило соответствие требованиям Постановления Правительства РФ №1912 к доверенным программно-аппаратным комплексам (ДПАК). Вместе эти компоненты образуют полностью отечественную доверенную платформу, на которой промышленные предприятия могут выстраивать защищенную инфраструктуру управления технологическими процессами и решать задачи импортонезависимости на объектах критической информационной инфраструктуры.

Архитектура решения построена в соответствии с принципом Secure by Design, при котором механизмы информационной безопасности, отказоустойчивости и резервирования являются не дополнительными средствами защиты, а базовыми элементами платформы. Такой подход обеспечивает устойчивость производственной инфраструктуры к киберугрозам и внутренним отказам, а также соответствует современным подходам к построению доверенных промышленных систем.

Машина управления технологическими процессами Скала^р с платформой Integrity SCADA полностью совместима с распространенными промышленными протоколами и существующими программными комплексами предприятий. Это позволяет использовать ее как при создании новых объектов автоматизации, так и при модернизации действующих АСУ ТП без необходимости полной замены технологической инфраструктуры.

«Сегодня промышленным предприятиям необходимы не просто отдельные отечественные продукты, а комплексные доверенные программно-аппаратные решения, отвечающие современным требованиям безопасности, надежности и технологической независимости. Совместно с компанией „ЭлеСи“ мы подтвердили возможность построения такого решения на базе российских технологий. Оно обеспечивает реализацию требований Постановления Правительства РФ №1912 к доверенным программно-аппаратным комплексам и предоставляет заказчикам готовую основу для создания современной доверенной инфраструктуры АСУ ТП на объектах КИИ», — отметил Артем Пономарь, начальник отдела промышленной автоматизации Скала^р (Группа Rubytech).

«Интеграция Integrity SCADA с ПАК Скала^р подтверждает высокий уровень зрелости отечественных технологий промышленной автоматизации и их готовность к внедрению на объектах КИИ. Наше решение сочетает открытость архитектуры, совместимость с существующей промышленной инфраструктурой и высокий уровень надежности, позволяя заказчикам создавать современные системы управления технологическими процессами на базе российских технологий, для ЗО КИИ 1,2,3 категории значимости», — отметил Максим Пушкарев, коммерческий директор ИНТ (ГК «ЭлеСи»).

Успешные испытания расширяют возможности российских промышленных предприятий по созданию и модернизации АСУ ТП на отечественной технологической базе. Совместное решение способствует развитию экосистемы Национальной платформы промышленной автоматизации, формированию доверенной программно-аппаратной инфраструктуры и реализации государственной политики технологического суверенитета российской промышленности.