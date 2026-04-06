Разработчик авиатехники «Туполев» объединил документооборот всех филиалов на платформе Directum RX

Производитель авиационной техники компания «Туполев» внедрила платформу Directum RX для управления входящим, исходящим и внутренним документооборотом. В едином контуре работают 3 тыс. сотрудников гиганта самолетостроения. Об этом CNews сообщил представитель Directum.

В результате внедрения бизнес-процессы компании стали регламентированными, а объем бумажных документов сократился. Удалось обеспечить прозрачность маршрутов согласования, выстроить контроль исполнения поручений и ознакомления с документами. У сотрудников стало меньше рутинной работы, прекратилось дублирование информации, документы перестали теряться.

При выборе платформы Directum RX ключевыми требованиями были возможность гибкой самостоятельной настройки маршрутов без привлечения разработчиков, а также наличие механизмов автоматизированного ввода документов с извлечением фактов и автозаполнением реквизитов.

«Мы стремились минимизировать объем разработки и опираться на возможности no code. Даже сложные маршруты задач реализованы преимущественно настройками системы — это оказалось оптимальным решением для дальнейшего развития системы в АО „Туполев“, а также для безболезненных обновлений на новые версии», — отметил руководитель проекта Денис Родионов.

Бизнес-процессы и интерфейс системы были организованы с учетом практик и опыта внедрения в компаниях отрасли, включая ОАК. Это помогло сразу выстроить решения, соответствующие реальным сценариям работы.

Работы на проекте выполнили специалисты компании TANAiS, генерального партнера Directum. Команда внедрения учла особенности проекта: формирование единой унифицированной системы маршрутов обработки документов для всех филиалов и департаментов, а также управленческую специфику авиастроительной компании.

До внедрения Directum RX работа с документами во всех филиалах @Туполев» осложнялась недостаточной прозрачностью маршрутов согласования, отсутствием централизованного контроля исполнения поручения и ознакомления с документами.

Сотрудникам было неудобно обрабатывать документы из-за необходимости совершать много дополнительных действий, большого объема бумажных носителей, дублирования информации и риска потери документов. Распределенная структура организации с большим числом участников усложняла совместную работу и снижала управляемость процессов.

В дальнейшем авиапредприятие планирует расширить возможности Directum RX решением «Договоры». Также рассматривается возможность перехода на кадровый электронный документооборот.

