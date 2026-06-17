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Платформа Directum RX совместима с «Ред Виртуализацией»

Российские компании Directum и «Ред софт» успешно протестировали работу цифровой платформы Directum RX и платформы виртуализации серверов, рабочих станций и сетей «Ред Виртуализация». Через использование продуктов в связке заказчики получают полностью импортонезависимую и надежную инфраструктуру для управления документами и бизнес-процессами. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

Виртуализация дает возможность запускать несколько независимых виртуальных серверов или рабочих станций на одном физическом оборудовании. Компании экономят на покупке и обслуживании десятков отдельных серверов, упрощают управление ИТ-инфраструктурой и делают ее отказоустойчивой. Если один физический сервер выходит из строя, виртуальные машины с приложениями автоматически перезапускаются на другом без простоя в работе.

«Ред Виртуализация» — это российская платформа виртуализации серверов, рабочих станций и сетей. Она базируется на гипервизоре KVM (kernel-based virtual machine) и открытой платформе управления. Система сертифицирована ФСТЭК России и соответствует требованиям к средствам виртуализации по четвертому классу защиты.

Встроенные механизмы отказоустойчивости и катастрофоустойчивости обеспечивают стабильную работу инфраструктуры. Можно защитить как все виртуальные машины целиком, так и выборочно — только самые важные. Управление осуществляется из единой консоли. Через пользовательский портал сотрудники работают с виртуальными машинами в рамках своих полномочий, а портал администрирования помогает управлять гипервизорами, виртуальными машинами, хранилищами, сетью и всеми остальными компонентами системы.

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Александр Тугов, Selectel: Интерес к ИИ заметно расширяется за счет компаний не из ИТ-сектора Цифровизация

«Для нас совместимость — это не просто подтверждение работоспособности. Это возможность дать организациям уверенность в бесперебойности бизнес-процессов. Интеграция «Ред Виртуализации» с Directum RX предоставляет заказчикам все необходимые инструменты для создания, масштабирования и управления виртуальной ИТ-инфраструктурой предприятия», - сказала Анна Авхимович, руководитель направления маркетинга технологических партнеров «Ред софт»

«Вместе с «Ред софт» мы предлагаем заказчикам полностью российское решение для управления бизнес-процессами на всех уровнях: от инфраструктурного слоя до прикладного ПО. Использование сертифицированной системы виртуализации вносит вклад в создание устойчивой ИТ-инфраструктуры», - сказал Илья Красавин, руководитель отдела развития партнерской сети Directum.

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