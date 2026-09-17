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Цифровизация Внедрения
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Центр международной торговли перешел на Directum RX

Проект реализовали собственными силами компании. Все этапы — от миграции данных до обучения пользователей и последующего сопровождения — выполнены тремя специалистами без привлечения вендора. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Сегодня в Directum RX работают более 600 специалистов ЦМТ. В едином цифровом контуре платформы объединены договорный, канцелярский и финансовый документооборот, а также финансовый архив. Доля бумажных документов снизилась с 40% до 10%, а согласование оплат счетов ускорилось на 41%.

Центр международной торговли перенес в Directum RX согласование договоров и допсоглашений, служебных и докладных записок, входящих и исходящих писем, приказов и распоряжений, прейскурантов, а также все исторические данные за 20 лет. Параллельно с миграцией специалисты ЦМТ разработали 50 маршрутов согласования и 130 шаблонов документов, развернули финансовый архив, настроили интеграцию с «» и многое другое.

ИТ, активы и инфраструктура в одном контуре: какие перемены это даст компании?
ИТ, активы и инфраструктура в одном контуре: какие перемены это даст компании? Цифровизация

Долгое время команда ЦМТ пользовалась системой Directum 5.5 с высокой степенью кастомизации. Часть процессов велась в электронном виде, но значительный объем документов находился на бумаге. Переход на Directum RX должен был сохранить исторические данные и действующие бизнес-процессы, и при этом расширить электронный документооборот.

В ближайших планах ЦМТ — увеличить количество пользователей платформы и внедрить кадровые решения на базе Directum HR Pro.

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