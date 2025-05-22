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Московский городской фонд ОМС работает в Directum RX

Переход на Directum RX завершился в Московском городском фонде обязательного медицинского страхования (МГФОМС). В новую систему перевели все процессы и исторические данные, реализовали новую функциональность, настроили интеграции и разработали специальные отчеты. Об этом CNews сообщили представители Directum.

В МГФОМС работали на базе Directum 5 с 2017 г. Переход на новое поколение платформы стал необходим для развития процессов. Directum RX поддерживает интеллектуальную обработку документов и может быть адаптирована под процессы организации с помощью инструментов no/low-code.

Подрядчиком на проекте выступил партнер Directum, компания TANAiS. Команда внедрила ПО в сжатые сроки по госконтракту. На первом этапе специалисты перенесли все текущие бизнес-процессы из прежней системы в Directum RX и провели миграцию исторических данных. На втором этапе подключили новые процессы.

Команда внедрения усовершенствовала работу с корреспонденцией и поручениями. В системе организовали: регистрацию и рассмотрение входящих писем и обращений граждан, вынесение резолюций, согласование и регистрацию исходящих документов, служебных записок, доверенностей. Разработали специализированные отчеты для модулей «Делопроизводство» и «Обращения граждан».

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С помощью Directum RX в компании ведут работу с организационно-распорядительной документацией: согласование, регистрация и контроль исполнения приказов, распоряжений по основной деятельности, работу с поручениями и совещаниями, договорами. Кроме того, сотрудники МГФОМС также стали использовать Agile-доски в Directum RX для рутинных и проектных задач.

Специалисты TANAiS доработали и настроили интеграции с Active Directory для управления доступом и «P7-Офис» для онлайн-редактирования документов. Для работы с обращениями граждан внедрили подсистему «Сервис застрахованных лиц», которая автоматически захватывает обращения из электронной почты. Также подключили Единый журнал обращений граждан из СМО и сайт ССТУ.РФ для органов власти.

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