АО «Прогресс» управляет рисками с помощью собственной разработки АСУР Risk Radar на базе Directum RX

АО «Прогресс» (бренд «ФрутоНяня») использует автоматизированную систему управления рисками (АСУР) Risk Radar, разработанную на платформе Directum RX. Система позволяет оценивать возможные угрозы для бизнеса и снижать вероятность возникновения негативных последствий, в том числе репутационных потерь. Об этом CNews сообщили представители Directum.

В системе можно работать как с реализовавшимися, так и с потенциальными рисками, включая коммерческие, юридические, организационные, финансовые, производственные, логистические, риски информационной безопасности и др.

Компания рассматривала готовые системы для управления рисками, но выбрала самостоятельную разработку на базе платформы Directum RX, которую использует с 2020 г. Среди преимуществ такого решения — привычный пользователям интерфейс, гибкие настройки рабочих процессов, отчетов, виджетов с помощью no/low-code, области защиты информации. Проект был реализован силами внутренней команды экспертов Департамента и ИТ-специалистов АО «Прогресс» в короткие сроки.

«С помощью АСУР Risk Radar мы идентифицировали и проработали свыше 100 Паспортов рисков, в том числе комплаенс риски, по 14 областям законодательного регулирования, внедрили более 40 новых контрольных процедур, — сказала директор по управлению операционными и финансовыми рисками АО «Прогресс» Кристина Буянова. — Удалось предотвратить потери на сумму свыше 3 млрд руб. с момента внедрения АСУР. Система уже прошла внешнюю оценку — эксперты Национального рейтингового агентства, присваивая компании кредитный рейтинг, отдельно отметили высокий уровень развития системы управления рисками — редкий случай, когда внутренние ИТ-разработки напрямую влияют на финансовую оценку бизнеса».

В обозримом будущем планируется перенести отчетность систем аналитики (BI-систем) с Microsoft на внутреннюю платформу Directum RX, внедрить встроенные в платформу инструменты искусственного интеллекта для автоматической интегральной оценки рисков, сформировать единую базу знаний о факторах и последствиях рисков.

«Risk Radar принципиально изменил подход к организации системы управления рисками, — сказал руководитель службы управления рисками и внутреннего контроля АО «Прогресс» Виктор Шурыгин. — В режиме реального времени я вижу распределение рисковой нагрузки по подразделениям, что позволяет оперативно концентрировать ресурсы на наиболее значимых мероприятиях и контролировать эффективность их исполнения. Мы создали среду, в которой рисками управляют, а не отчитываются о них».