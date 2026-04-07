Платформа Directum RX совместима с Deckhouse Kubernetes Platform и хранилищем секретов Deckhouse Stronghold

Компании «Флант» и «Директум» завершили проверку технологической совместимости платформы Deckhouse Kubernetes Platform и хранилища секретов Deckhouse Stronghold с российской цифровой платформой Directum RX, предназначенной для управления компанией: работы со стратегическими целями, проектного менеджмента, управления персоналом и корпоративными сервисами, делопроизводства, договорной работы и бухгалтерского документооборота. Об этом CNews сообщил представитель компании «Флант».

В ходе испытаний система Directum RX была успешно развёрнута в Kubernetes-кластере, управляемом Deckhouse Kubernetes Platform, с использованием стандартных средств установки. Все проверки показали стабильную работу решения: корректно загружается веб-интерфейс, без ошибок выполняется навигация по разделам, штатно проходят операции с задачами и документами. Функции создания, изменения и версионности документов работают корректно, отчёты и виджеты отображаются без сбоев.

Также проведены плановые испытания совместимости Directum RX с хранилищем секретов Deckhouse Stronghold. Проверены сценарии создания и просмотра ключей, авторизации, автораспечатывания хранилища, а также взаимодействия с Directum RX — все тесты прошли успешно. Это подтверждает, что Deckhouse Stronghold обеспечивает безопасное управление секретами, используемыми Directum RX, включая ключи, пароли и другие конфиденциальные данные.

Решение позволяет заказчикам безопасно разворачивать Directum RX в контейнерной инфраструктуре под управлением Deckhouse Kubernetes Platform и централизованно управлять корпоративными процессами и документооборотом. Интеграция повышает отказоустойчивость и масштабируемость систем и упрощает сопровождение за счёт стандартизированной, проверенной инфраструктуры.

«Совместимость с Directum RX подтверждает, что решения для управления документооборотом и корпоративными процессами могут надёжно и безопасно работать в инфраструктуре, построенной на отечественных продуктах. Использование Deckhouse Kubernetes Platform обеспечивает высокую доступность, автоматизацию развёртывания и управления контейнерами, а Deckhouse Stronghold гарантирует безопасное хранение ключей и конфиденциальных данных. Это даёт заказчикам уверенность в стабильности, безопасности и соответствии требованиям регуляторов — без необходимости дополнительной интеграционной работы», — сказал Константин Аксёнов, директор департамента разработки Deckhouse компании «Флант».

«Совместная работа с Deckhouse Kubernetes Platform открывает нашим клиентам новые возможности: платформу Directum RX можно безопасно разворачивать в контейнерной инфраструктуре и использовать преимущества масштабируемой архитектуры для десятков тысяч пользователей одновременно», — отметил Дмитрий Петров, руководитель по инвестиционным инициативам компании «Директум».

