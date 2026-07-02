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Пароли под защитой: платформа Directum RX подтвердила совместимость с модулем управления секретами ЦУП 2.0

Решения Directum и «АТ Консалтинг» в связке помогают бизнесу перейти от разрозненного хранения паролей к централизованной, масштабируемой и импортонезависимой инфраструктуре. Об этом CNews сообщил представитель Directum.

Модуль управления секретами ЦУП 2.0 предназначен для безопасного хранения и управления конфиденциальной информацией (SSH-ключи, API-токены, сертификаты, технические учетные записи и т. д.), а также для контроля их применения в высоконагруженном ИТ-контуре. Продукт создан с учетом актуальных требований к защите данных и помогает соблюдать все необходимые нормы. ЦУП 2.0 зарегистрирован в реестре российского ПО под №5757 и сертифицирован ФСТЭК России по четвертому уровню доверия и технических условий, сертификат №4921.

Проведенные испытания показали корректную одновременную работу цифровой платформы для управления компанией Directum RX и модуля управления секретами ЦУП 2.0. Продукты готовы к внедрению в корпоративных проектах, на объектах критической инфраструктуры и в государственных организациях.

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«Совместимость с Directum RX открывает для нас доступ к одной из самых масштабных экосистем российского рынка СЭД/ECM, — сказал Денис Ковалев, директор направления информационной безопасности «АТ Консалтинг». — Тысячи крупных корпоративных клиентов Directum, которые внедряют контейнеризацию и DevSecOps, получают возможность использовать проверенное российское решение для централизованного управления секретами».

«Подтверждение совместимости с ЦУП 2.0 — важный шаг в развитии экосистемы Directum RX, — сказал Дмитрий Петров, руководитель по инвестиционным инициативам Directum. — Нашим заказчикам требуются надежные инструменты для работы с конфиденциальными данными, и интеграция с сертифицированным модулем управления секретами от «АТ Консалтинг» закрывает эту потребность с соблюдением всех регуляторных требований. Мы рады расширять партнерство и предоставлять рынку комплексные решения».

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