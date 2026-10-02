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Directum RX — в топ-2 лучших low-code-платформ по версии аналитиков CNewsMarket

Флагманский продукт Directum получил высокую оценку от экспертов CNewsMarket как гибкое ПО для корпоративного сегмента и адаптивная платформа с ИИ‑инструментами. Всего в исследовании участвовали 30+ продуктов от российских вендоров.

При сравнении low-code-платформ для корпоративного сегмента специалисты учитывали 180+ параметров. Оценивали функциональность, инструменты для интеграции с другими системами, безопасность, техническую поддержку, партнерскую сеть, количество активных клиентов и др.

Авторы обзора отмечают: «Directum RX сочетает готовые прикладные решения, no-code-настройку и low-code-среду Development Studio для более сложных доработок. Платформа поддерживает открытый API и готовые интеграции с корпоративными системами, а встроенные ИИ-сервисы используются для работы с документами и текстовой информацией».

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При анализе low-code-платформ с инструментами искусственного интеллекта эксперты CNewsMarket использовали 11 критериев. Оценивали применение ML‑моделей для обработки данных, инструменты создания новых сценариев по текстовому описанию, а также функциональность для проверки бизнес‑процессов на соответствие требованиям регуляторов и внутренним регламентам с помощью ИИ.

Directum RX — цифровая платформа для управления компанией, основа программных продуктов и ИТ‑решений Directum. Отличается мощностью и подтвержденной работоспособностью при нагрузке в 50 тыс. одновременных подключений, а также гибкостью адаптации за счет инструментов no/low-code. Включает встроенные сервисы искусственного интеллекта, которые обрабатывают текстовую информацию за человека: распознают и классифицируют документы, извлекают из них факты, делают содержимое доступным для поиска, сравнивают версии, создают краткое резюме текста, контент служебных записок, исходящих писем и др. документов.

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