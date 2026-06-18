НИИП имени В.В. Тихомирова ускоряет процессы с помощью Directum RX со встроенным ИИ

Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В. Тихомирова перевел в электронный вид работу с внутренними документами, а также оформление и согласование заявок на закупку. В качестве платформы для цифровизации предприятие выбрало Directum RX со встроенными ИИ-сервисами. Об этом CNews сообщили представители Directum.

В первую очередь в электронном виде настроили ключевые процессы делопроизводства: обработку входящей и исходящей корреспонденции; оформление регламентирующих и распорядительных документов, в том числе приказов по основной деятельности и личному составу, распоряжения по административно-хозяйственной деятельности; создание служебных и докладных записок, заказов на предоставление автотранспорта, актов технического состояния; выдачу поручений, исполнение и контроль работ по ним.

Также на платформу перенесли оформление заявок на закупку. Для этого подготовили новые типы и виды документов, схемы согласования, разработали интеграционные решения между MDM-системой, Directum RX и «1С».

Создать в системе черновик заявки на закупку и отправить ее на проверку может любой сотрудник НИИП. Чтобы облегчить взаимодействие с обновленным процессом и сократить поток обращений за консультациями, подключили вопросно-ответный поиск с генеративным искусственным интеллектом. Пользователи задают вопрос в системе в свободной форме, ИИ анализирует содержание нужной области поиска (документы, база знаний), готовит ответ и дает ссылки на источники.

В результате удалось повысить скорость и прозрачность обработки заявок на закупку, сократить количество ошибок при указании номенклатуры, уйти от двойного внесения записей в Directum RX и «1С». Руководство в кратчайшие сроки получает информацию об этапах согласования заявок и координирует срочное приобретение товарно-материальных ценностей или услуг.

В ближайшее время в НИИП имени В.В. Тихомирова планируют цифровизировать договорные процессы и согласование счетов на оплату, а также расширить применение генеративного ИИ в заявках на закупку, в частности, для сопоставления номенклатуры с данными из каталогов поставщиков.