Avis Expert выстраивает цифровую среду для работы с документами в «Центр-Инвест» на базе Directum RX

Avis Expert выстраивает цифровую среду для работы с документами в «Центр-Инвест» на базе Directum RX. Проект внедрения охватит все ключевые бизнес-процессы девелопера «Центр-Инвест» — от классического делопроизводства до управления строительными проектами и создания базы знаний. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Цель проекта — создать единое окно для всего документооборота компании. Сейчас компания цифровизирует делопроизводство, управление проектами, договорную работу и финансовый архив. Следующим этапом станет интеграция с «1С». Девелопер планирует привязать документы к конкретным строительным проектам и сформировать электронные библиотеки по каждому объекту.

Команда Avis Expert провела предпроектный анализ: специалисты описали бизнес-процессы девелопера, подготовили техническое задание и требования к ИТ-инфраструктуре. В результате «Центр-Инвест» смог заранее определить бюджет, сроки и ресурсы, а также получил готовую стратегию внедрения.

До начала проекта в компании использовали систему электронного документооборота, возможности которой не охватывали все бизнес-процессы. При анализе рынка руководство обратило внимание на широкую функциональность платформы Directum RX. Поддержка различных типов документов, гибкое согласование, инструменты для управления проектами и простая интеграция со сторонними системами помогли девелоперу определиться с выбором.

«Цифровизация работы с документами — стратегический шаг к прозрачности, скорости и качеству управления строительными проектами. Она сокращает сроки согласования документов и минимизирует риски ошибок в них, являясь надежным инструментом для масштабирования бизнеса заказчиков. Это конкурентное преимущество, которое позволяет компаниям быть на шаг впереди», — сказала Наталия Рвачева, руководитель проекта Avis Expert.

«Успех ИТ-проекта зависит не только от возможностей ПО, но и от партнера по внедрению. Уверен, что сотрудничество с Avis Expert позволит успешно завершить проект в запланированные сроки и выстроить полноценную цифровую среду электронного документооборота для всей компании», — отметил Ренат Сафин, заместитель генерального директора по стратегическому развитию «Центр-Инвест».

В ближайшее время «Центр-Инвест» планирует масштабировать систему, которая охватит новые процессы и задачи. В ней появится база знаний для структурирования информации и инструменты на базе ИИ для обработки документов.