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«Аммоний» перевел 80% документооборота в Directum RX без остановки бизнес-процессов

«Аммоний» перевел 80% документооборота в Directum RX. В едином цифровом контуре компании работают около 500 сотрудников, включая руководство. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Проект охватил несколько компаний группы и прошел поэтапно, поэтому сотрудники продолжали работу в привычном режиме. Внедрение выполнили при участии партнера Directum — компании «Финансовые технологии».

При помощи Directum RX удалось сформировать единое пространство с прозрачными сквозными процессами.

Система объединила: согласование договоров (в том числе через «Контур.Диадок»); обработку входящей и исходящей корреспонденции, служебных записок и внутренних документов; управление поручениями и совещаниями.

Directum RX интегрировали с ERP, кластером «», Active Directory и внешним ЭДО. Для легкой работы с МЧД подключили сервис «Контур.Доверенность». Решение поддерживает несколько хранилищ и масштабируется для новых предприятий.

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Сотрудники работают в веб-интерфейсе и с мобильных устройств: согласуют и подписывают документы, получают задачи и уведомления. Руководство использует мобильное приложение Directum Solo.

Проект построен на стандартной функциональности Directum RX. Дополнительно ИИ-сервисы автоматически готовят аннотации к входящей корреспонденции и проверяют договоры на корректность условий оплаты, налоговых формулировок и реквизитов.

Сейчас в системе работают три компании группы, подключается четвертая. В планах — завершить перенос документооборота из ERP, внедрить работу с регламентирующей документацией и расширить использование ИИ в процессах согласования.

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