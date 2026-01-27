Разделы

Завод керамических изделий строит единый документооборот и организует финансовый архив с Directum RX

Один из российских заводов керамических изделий строит единый документооборот и организует финансовый архив с Directum RX. Об этом CNews сообщил представитель компании Вшкусегью

В планах производителя керамической плитки и керамогранита перейти к единой цифровой среде работы с документами, чтобы ускорить согласование и повысить управляемость исполнения задач.

По мере роста объемов договорных, финансовых и внутренних документов процессы стали занимать больше времени и усложнять взаимодействие между подразделениями. Компании потребовалось повысить контроль за сроками и качеством исполнения задач, сократить долю рутинных операций, ускорить документооборот и упростить создание и поиск документов. Дополнительно за счет перехода к электронному формату рассматривалась возможность снизить затраты на печать.

Для того чтобы закрыть возникшие задачи, выбрали цифровую платформу Directum RX. Решение приняли по итогам конкурентных процедур. При оценке учитывались стоимость, функциональность, опыт вендора и надежность программного продукта.

В рамках внедрения выстраивается единый контур работы с договорными, внутренними и финансовыми документами, включая счета, акты и УПД. В системе организуется финансовый архив, настраивается коннектор к оператору ЭДО «Диадок» и развертывается среда разработки.

Проект находится на начальной стадии. На текущем этапе развернута инфраструктура, выполнены базовые настройки и запущены основные сценарии работы. Уже сейчас в системе работает более 200 сотрудников. Компания получила возможность контролировать ход исполнения задач и ускорить обработку документов.

Работы ведутся командой Directum совместно с внутренними специалистами «Завод керамических изделий».

В будущем компания планирует совершенствовать систему под внутренние специфические процессы, поэтапно оптимизируя ее, а также запустить кадровый электронный документооборот.

