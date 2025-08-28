«Софтлайн Решения» разработала инструмент для упрощения и ускорения интеграции платформы Directum RX с другими системами

Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, разработала «Журнал запросов» для цифровой платформы Directum RX (вендор «Директум»). Новый инструмент позволяет повысить эффективность бизнес-процессов заказчиков, упрощая интеграцию и сокращая сроки реализации проектов, что позволяет уменьшить расходы на соответствующие работы. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Решение «Журнал запросов» автоматизирует интеграцию Directum RX с внешними системами, включая «1С», Bitrix24, другие CRM- и ERP-платформы.

Directum RX — российская цифровая платформа для управления бизнес-процессами и работы с документами. Команда «Софтлайн Решений» за годы партнерства с вендором внедрила Directum RX во многих компаниях страны. Накопленная экспертиза отразилась в разработке решения «Журнал запросов», которое вендор включил в свой магазин приложений.

Новый инструмент благодаря автоматизации сокращает время обработки запросов и снижает вероятность ошибок из-за человеческого фактора. «Журнал запросов» реализует методы интеграции через REST API и SOAP, упрощая внедрение и обеспечивая взаимодействие с различными платформами.

Ключевой компонент «Журнала запросов» — механизм «Гарантированная доставка», который обеспечивает надежный обмен данными между системами. Фоновый процесс «Интеграция. Отправка запросов» отвечает за выбор новых запросов, формирование пакета и запуск асинхронного обработчика. В случае сбоя при отправке система автоматически повторяет попытки до тех пор, пока запрос не будет успешно выполнен или не будет достигнут установленный администратором или разработчиком лимит попыток. Это гарантирует, что информация не потеряется и будет доставлена в целевую систему.

Инструмент, разработанный «Софтлайн Решениями», предлагает гибкость настройки и возможность расширения. Разработчики могут переопределять методы и добавлять индивидуальные значения с помощью виртуальных методов и свойств расширения в структурах ObjectExtension. Это помогает адаптировать решение под специфические требования бизнеса с учетом систем, с которыми будет выполняться интеграция.

Упрощается мониторинг и диагностика процессов интеграции. Полный аудит запросов, фиксирующий как исходящие, так и обработанные входящие запросы, позволяет проводить первичный анализ данных без необходимости обращаться к системным логам.

Решение представлено в публичном репозитории Directum на GitHub. Для работы с «Журналом запросов» пользователям требуется установленный Directum RX версии 4.11 и выше.

«Разработка “Журнала запросов” для Directum RX командой “Софтлайн Решений” отражает глубокое понимание потребностей бизнеса в области цифровой трансформации. Экспертиза, накопленная нашими специалистами в рамках проектов в партнерстве с компанией “Директум”, теперь приносит практическую пользу для заказчиков в виде нового инструмента. Внедрение “Журнала запросов” повышает надежность и эффективность бизнес-процессов, упрощает процессы интеграции и сокращает долю рутинной работы у сотрудников, что помогает им сосредоточиться на стратегических задачах, анализе данных», — сказал Алексей Асташев, руководитель направления решений в области электронного документооборота ГК Softline.