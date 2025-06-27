Авиационная группа «Тулпар» обрабатывает документы в Directum RX

Две компании «Тулпар Аэро Групп» завершили проект цифровизации бизнес-процессов на базе российской платформы Directum RX. Благодаря внедрению системы авиагруппа более точно планирует воздушные перевозки. Об этом CNews сообщили представители Directum.

За три месяца компания «МайТэк», партнер Directum, перевела в электронный вид бизнес-процессы авиакомпании «Тулпар» и Управляющей компании «Тулпар Аэро Групп» на платформу Directum RX. В организациях внедрили «Делопроизводство», «Договоры», «ЭДО с контрагентами», а также разработали специальные модули, виды документов и регламентов с учетом отраслевой специфики. Например, интеграция с маршрутами и типами воздушных судов позволяет «Тулпар» более точно планировать и контролировать выполнение полетов.

Команда внедрения спроектировала автоматический подбор регламентов движения, мониторинга состояния документов и заданий: система сама направляет файлы на согласование ответственным лицам и контролирует сроки. Диаграммы и автоматические отчеты повышают уровень контроля за поручениями и исполнительскую дисциплину.

Мобильное приложение Directum Solo для руководителей компании помогает согласовывать документы и контролировать исполнение поручений даже за пределами офиса.

«Успешная реализация текущего проекта открывает широкие перспективы для развития цифровой экосистемы наших компаний. В дальнейшем мы рассматриваем стратегическое расширение функциональных возможностей системы за счет подключения дополнительных модулей Directum RX и углубленную интеграцию с профильными информационными системами для создания единой комплексной цифровой среды управления», — сказала Эльмира Микакова, заместитель генерального директора по общим и правовым вопросам ООО УК «Тулпар Аэро Групп».