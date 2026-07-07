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ПО Софт
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Directum подтвердил совместимость своих продуктов с СУБД-полиглотом от «Диасофт»

На основе платформы Directum RX и СУБД Digital Q.DataBase можно создать импортозамещенную ИТ-инфраструктуру для управления документами и бизнес-процессами, снизив зависимость от иностранных технологий. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Проведенные тестирования показали корректность, стабильность и надежность применения Directum RX и СУБД Digital Q.DataBase в едином контуре. Результаты испытаний подтверждаются двусторонним сертификатом совместимости.

Подтвержденная совместимость Directum RX с Digital Q.DataBase дает возможность задействовать отечественную СУБД для работы с критически важными корпоративными данными без изменения прикладной логики платформы. Это особенно важно для организаций, которые переходят с зарубежного программного обеспечения и предъявляют высокие требования к производительности, масштабируемости и информационной безопасности. Directum RX и Digital Q.DataBase сертифицированы ФСТЭК, внесены в реестр российского ПО и подходят для высоконагруженных систем.

Для полноценного импортозамещения вендоры, заказчики и государство должны объединиться
Для полноценного импортозамещения вендоры, заказчики и государство должны объединиться цифровизация

Digital Q.DataBase — российская система управления базами данных, которая выполняет запросы на диалектах зарубежных СУБД: Oracle Database, Microsoft SQL Server, PostgreSQL. Благодаря этому миграция с западных решений проходит без переписывания кода, что сокращает сроки и стоимость импортозамещения.

Directum RX — цифровая платформа для управления компанией, основа всех программных продуктов и ИТ-решений Directum. Отличается подтвержденной работоспособностью при нагрузке в 50 тыс. одновременных подключений, а также гибкостью адаптации за счет инструментов no/low-code. В варианте поставки Intelligence включает встроенные сервисы искусственного интеллекта.

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