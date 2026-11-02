«Русская медная компания» ускорила согласование внутренних договоров на 30% с Directum RX

«Русская медная компания» устранила дублирование согласований между предприятиями ГК и обеспечила параллельную работу всех сторон в едином информационном пространстве. Компания снизила трудозатраты и исключила расхождения в финальных версиях договора. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Специалисты РМК выстроили сквозной процесс согласования договоров на платформе Directum RX, используя готовое решение и no-code-инструменты. Работы по внедрению выполнил партнер Directum — компания «Старков Групп».

До запуска проекта внутренние договоры между предприятиями РМК проходили согласование дважды: сначала по маршруту одного, затем другого. Вторая сторона не видела документ в Directum RX и не получала данные в «1С», из-за этого финальные версии могли не совпадать.

Благодаря новому подходу цикл согласования стал сквозным: службы обоих предприятий согласовывают документ параллельно, а после утверждения формируется единый финальный экземпляр с электронной подписью. Данные выгружаются в «1С» обоих предприятий. Длительность цикла и количество задач по утверждению сократились на 30%.

No-code-подход сделал процесс гибким: маршрут можно развивать дальше без полной переработки логики. Все участники работают в одной системе, видят статус документа и не теряют контекст между этапами.

«Проект затронул работу десятков служб на наших предприятиях. Опыт партнерства со «Старков Групп», наработки из предыдущих проектов и хорошее понимание бизнес-логики РМК помогли выполнить проект быстро. Внедрение дало измеримый результат: сроки согласования сократились более чем на 30%, а нагрузка на ключевых сотрудников снизилась», — отметил Игорь Исаков, начальник отдела развития электронного документооборота АО «РМК».

Завершающим этапом в укрупненном договорном блоке стал перенос работы с доверенностями и МЧД в Directum RX, интеграция с «Контур.Доверенность» и внедрение решения для работы с конфиденциальными документами.