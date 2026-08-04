Компания «Синара-Девелопмент» перешла на Directum RX и ускорила процессы документооборота

Время обработки одного договора сократилось с 2 часов до 25 минут, регистрация входящих претензий ускорилась в два раза, а корреспонденцию анализирует ИИ. Таких результатов добился холдинг группы «Синара» при внедрении платформы Directum RX. Об этом CNews сообщили представители Directum.

В рамках проекта компания цифровизировала договорную деятельность, работу с входящей и исходящей корреспонденцией, претензионную работу. Изменения коснулись всех сотрудников компании.

Договоры на согласование теперь можно запускать непосредственно из Directum RX, подписывать электронной подписью и обмениваться документами с Росреестром. Настроена матрица согласований.

Обработка входящих писем проходит за 10 минут благодаря встроенному искусственному интеллекту.

Прием претензий происходит по отдельному процессу и занимает на 30% меньше времени в сравнении с ручной обработкой.

Исполнительская дисциплина контролируется за счет онлайн-виджетов.

Подключиться к системе можно из любой точки страны — доступно мобильное приложение.

Переходом на платформу Directum RX, разработкой матрицы согласований и решения для работы с претензиями занимался «Центр внедрения документооборота (ЦВД)», генеральный партнер Directum.

«Проект оказался для нас уникальным, так как охватил 100% штата. За счет перехода на Directum RX мы отладили документооборот, получили понятные и контролируемые процессы. Изменилась корпоративная культура работы, сократилась рутина, повысилась исполнительская дисциплина» — сказал Григорий Полляк, директор департамента цифровой трансформации и развития бизнеса «Синара-Девелопмент».

В ближайшее время «Синара-Девелопмент» планирует цифровизировать работу с доверенностями, включая выпуск машиночитаемых доверенностей на платформе Directum RX, унифицировать договорные документы с помощью шаблонов, отладить работу с первичными учетными документами.