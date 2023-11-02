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Security Vision создала продукт для автоматического обеспечения непрерывности бизнеса

Security Vision создала продукт для автоматического обеспечения непрерывности бизнеса.

Security Vision Business Continuity Plan (BCP) – решение автоматизации процесса обеспечения непрерывности и восстановление деятельности (ОНиВД) после наступления чрезвычайных ситуаций. Продукт находится на стыке технологий: затрагивает как процессы ИБ, оперируя последствиями реализации угроз, связанных с отказом работоспособности информационных систем, оборудования, утратой ключевых поставщиков, персонала или помещений, так и процессы ИТ, анализируя информационную модель предприятия, обслуживающие ресурсы, метрики работоспособности активов и процедуры восстановления. Продукт разработан с учетом требований международных и отечественных стандартов в области обеспечения управления непрерывностью бизнеса.

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По результатам оценки последствий доступно автоматическое обновление данных объектов ресурсно-сервисной модели

Процесс сбора информации о бизнес-процессах и ресурсах, от которых они зависят, обеспечивается методом рассылки и анализа опросных листов владельцам ресурсов с целью определения операционных, юридических, финансовые и других последствий сбоя и, как следствие, установления ключевых метрик.

Продукт позволяет систематизировать планы обеспечения непрерывности конкретных бизнес-процессов по определенным типам чрезвычайных ситуаций. Планы позволяют включить в них: конкретные шаги по устранению сбоев; условия активации и деактивации плана; роли и обязанности, ключевые контакты; описание методов и средств коммуникации.

Имеется возможность проводить регулярные тестирования планов непрерывности с оценкой достижения ключевых показателей эффективности. Также в Security Vision ВСР реализована система заявок, в рамках которой можно обеспечить выполнение задач на приведение инфраструктуры в соответствие утвержденным планам обеспечения непрерывности.

Подробнее о Security Vision Business Continuity Plan (BCP) можно прочитать здесь.

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