Deckhouse Kubernetes Platform обеспечила бесперебойную работу высоконагруженной финансовой системы

«Флант» совместно с компанией «ОТР 2000» реализовали проект для Федерального казначейства по созданию современной подсистемы управления доходами на платформе контейнеризации Deckhouse Kubernetes Platform (DKP). Новое решение заменило ранее используемую зарубежную систему Oracle E-Business Suite, обеспечив полное соответствие требованиям информационной безопасности.

«ОТР 2000» — ИТ-компания с 20-летним опытом в разработке и внедрении решений для госсектора и бизнес-структур. Подсистема управления доходами, разработанная ОТР, играет ключевую роль в администрировании поступлений в бюджеты всех уровней Российской Федерации. Система выполняет критически важные функции по учету и распределению поступлений между бюджетами, а также взысканию денежных средств при необходимости.

«Это одна из самых нагруженных подсистем ГИС «Электронный бюджет». Она предназначена для ежедневного использования 55 тыс. одновременно работающих пользователей, выполняя порядка 7 млн платежных операций и формируется до 200 тыс. отчетов. Каждая минута простоя может привести к серьезным последствиям для бюджетной системы страны, поэтому требования к её надежности и отказоустойчивости выходят на первый план», — отметил Александр Азарочкин, главный архитектор ИТ-компании «ОТР 2000».

Новое решение построено на микросервисной архитектуре с использованием актуального технологического стека: Java и Go для серверной части, Angular для пользовательского интерфейса, Apache Kafka для обработки потоков данных, PostgreSQL и Redis DB для хранения и кэширования информации. Ключевым компонентом стала Deckhouse Kubernetes Platform — российская платформа контейнеризации, сертифицированная ФСТЭК России.

Digital Q: ответ на вызовы ИИ — новая модель разработки и новые возможности для программистов
Цифровизация

«Масштаб и критичность задач Федерального казначейства требовали комплексного подхода с использованием проверенных инструментов. Применение Deckhouse Kubernetes Platform позволило обеспечить динамическое масштабирование сервисов в зависимости от нагрузки и высокую отказоустойчивость за счет автоматического перераспределения ресурсов. Простота развертывания и управления микросервисами ускоряет адаптацию ИТ-инфраструктуру под новые требования и способствует повышению общей эффективности эксплуатации платформы», — сказал Александр Титов, генеральный директор компании «Флант».

Deckhouse Kubernetes Platform позволяет компаниям управлять контейнерными нагрузками поверх любой инфраструктуры. DKP сокращает время подготовки среды разработки до 15 раз и автоматизирует до 80% ручных операций. Сегодня Kubernetes-платформу Deckhouse используют более 260 российских организаций, в том числе Банк России, «ОТП Банк» и «Газпром нефть».

