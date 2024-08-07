«Нетология»: как на онлайн-образование повлияет требование использовать программы только российской разработки

1 сентября 2024 г. в России начнет действовать требование использовать программы только российской разработки в сфере образования (согласно Постановлению Правительства России от 11.10.2023 № 1678). Законодательное закрепление такой инициативы обосновано, так как отечественный рынок к этому готов: по данным Минцифры на 11 июня 2024 г., в Реестр российского программного обеспечения включено 21310 ПО от 7977 правообладателей. Для сравнения, осенью 2023 г. насчитывалось всего 18147 отечественных продуктов от 6700 правообладателей. Об этом CNews сообщили представители «Нетологии».

Изначально государство стимулировало переход на отечественное ПО определенными льготами и преимуществами, теперь же сделало его использование обязательным. Требование законодательства отчасти выступает в роли ответной меры на уход иностранных поставщиков ПО с российского рынка. Начиная с весны 2022 г. образовательные организации не могли продлить лицензию на использование зарубежного программного обеспечения. Школы, университеты и онлайн-платформы в течение долгого времени выстраивали партнерские отношения с зарубежными разработчиками, поэтому их резкий уход стал неожиданностью. В качестве превентивных мер в дальнейшем законодательно закрепляется тренд на импортозамещение.

Решение переходить на отечественное ПО и российские информационные продукты также во многом обусловлено постоянным ростом кибератак: за январь и февраль 2024 г. их количество выросло в 3,15 раза по сравнению с IV кварталом 2023 г. (6,3% и 2%, соответственно, данные ГК «Солар»‎).

Анастасия Пластовец, руководитель юридического направления образовательной платформы «Нетология»: «В онлайн-образовании Постановление существенно не изменит ситуацию. На примере ДПО: большинство ключевых игроков используют собственные разработки для реализации образовательных программ и управления процессом обучения. В основном, это программное обеспечение уже внесено в Единый реестр отечественного ПО — а значит, требования соблюдены основными игроками еще до вступления в силу Постановления. Если ПО не внесено в реестр, это необходимо сделать до 1 сентября 2024 г. В то же время, принятие Постановления с большой вероятностью приведет к появлению новых сервисов отечественной разработки, которые будут востребованы для использования, например, в вузах. Основная доля новых решений на рынке сейчас связана с развитием LMS, или систем управления обучением, а также ПО для видеоконференцсвязи и обмена информацией и файлами в процессе обучения. Например, уже сейчас появляются новые российские сервисы для общения между студентами и преподавателями»‎.