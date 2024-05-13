«АМТ-Груп» представила новую версию InfoDiode с пропускной способностью 10G

«АМТ-Груп» завершила разработку новой версии аппаратного комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode с пропускной способностью 10G. Модели InfoDiode с увеличенной производительностью будут доступны к заказу в середине июня и станут основной высокопроизводительных линеек InfoDiode.

Аппаратный комплекс InfoDiode с пропускной способностью 10G гарантирует защиту от киберугроз, обеспечивает изоляцию информационных систем, и вместе с тем позволяет существенно увеличить объём передаваемого трафика в единицу времени.

АК InfoDiode 10G позволяет реализовать различные сценарии с передачей больших объёмов трафика.

Высокая пропускная способность особенно актуальна при: организации резервного копирования объемных баз данных; создании цифровых двойников; передаче дистрибутивов, бэкапов, видеопотоков с камер наблюдения; организации мониторинга сетевого трафика (SOC/NOC); при взаимодействии с государственными структурами (например, СОРМ).

Решение может применяться для обеспечения безопасности данных в государственных организациях, в том числе силовых структурах, промышленности, топливно--энергетическом комплексе, а также коммерческих предприятиях любых отраслей, использующих закрытые сети.

В ближайшее время планируется сертификация нового аппаратного комплекса InfoDiode 10G в ФСТЭК по 4 уровню доверия.

«Объем передаваемой информации между сегментами с разными уровнями доверия постоянно растет. В связи с этим средства обеспечения информационной безопасности, установленные для защиты сетевого периметра, должны отвечать не только высоким требованиям к надёжности, но и обладать высокой пропускной способностью, а их внедрение не должно формировать «бутылочные горлышки» в информационных потоках предприятий и организаций. Решение InfoDiode с увеличенной производительностью 10G по-новому раскрывают потенциал использования систем однонаправленной передачи данных, что существенно увеличивает количество решаемых с их помощью задач и возможных сценариев применения», – сказал новую разработку Александр Гольцов, генеральный директор «АМТ-Груп».