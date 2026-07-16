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«Альма Сервисез Компани» и «АМТ-Груп» подтвердили совместимость ПО «Альпа» и комплекса InfoDiode

ООО «Альма Сервисез Компани» и АО «АМТ-Груп» подписали заявление о совместимости программного обеспечения «Альпа» и комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode. Документ подтверждает возможность совместного использования решений в составе единой системы для безопасной передачи технологических данных между сегментами АСУ ТП и верхним уровнем АСУП. Об этом CNews сообщили предствители «АМТ-Груп».

ПО «Альпа» используется для построения единой интегрированной информационной системы автоматизации производства и мониторинга технологического оборудования, а InfoDiode обеспечивает однонаправленную передачу данных и физическую изоляцию критичных сегментов. Такое сочетание отвечает актуальным требованиям промышленных предприятий к надежности, управляемости и информационной безопасности.

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По результатам тестирования компании подтвердили полную совместимость решений в заявленном сценарии использования. Совместное применение «Альпа» и InfoDiode позволяет предприятиям сохранять необходимую функциональность мониторинга и передачи производственных данных при повышенном уровне изоляции критичных информационных систем.

Подписание заявления о совместимости расширяет возможности заказчиков по внедрению защищенных архитектур для объектов промышленности, КИИ и АСУ ТП без отказа от оперативного доступа к технологическим данным для анализа, контроля и принятия управленческих решений.

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