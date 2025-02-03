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«АМТ-Груп» разработала междоменные решения на базе InfoDiode

«АМТ-Груп» объявила о выводе на рынок комплексного междоменного решения на основе линейки однонаправленных шлюзов InfoDiode. Решение позволяет обеспечить соблюдение политик организации по передаче данных между сетевыми сегментами (доменами) с различными уровнями доверия и безопасности как внутри организации, так и за ее пределами.

Решение на базе продукта InfoDiode позволит обеспечить контроль и своевременную приостановку передачи данных при нарушении заданных политик обмена, зафиксировать факты нарушений в передаче данных, оперативно проинформировать специалистов ИБ о фактах таких нарушений, не допустить утечку данных из защищаемого сегмента или исключить проникновение (получение) зловредного ПО в защищаемом сегменте.

Решение предназначено для организаций различных отраслей экономики, включая промышленность, энергетический комплекс, финансовый сектор, транспортные компании, медицинские организации, для которых актуальна задача обеспечения контроля за передаваемыми данными. Междоменное решение позволит контролировать потоки данных как внутри организации, между сегментами разного уровня доверия, так и внешним контрагентам. Это потоки могут быть как исходящими – по направлению из более доверенного сегмента в менее доверенный, чтобы избежать утечки данных, так и входящими – по направлению из менее доверенного сегмента в более доверенный, чтобы избежать его компрометации и/или заражения вредоносными программами. Указанные задачи актуальны вне зависимости от применяемых в организации наложенных средств защиты и становятся только актуальнее с ростом объема обрабатываемых данных, цифровизации и автоматизации основных процессов деятельности.

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Междоменное решение реализуется на базе АПК InfoDiode Pro, который предназначен для передачи значимых файловых потоков, дистрибутивов программного обеспечения, реплик баз данных и виртуальных машин, электронной почты и т.п. Применение междоменного решения на базе АПК InfoDiode Pro позволит увеличить количество нейтрализуемых угроз, связанных с всевозможными утечками данных, проникновением вредоносного кода в инфраструктуру организации, компрометацией дистрибутивов и обновлений программного обеспечения, передачей запрещенных команд в промышленные системы и других угроз аналогичного класса.

В ближайшее время запланировано внедрение дополнительных возможностей междоменного решения, связанных с интеграцией АПК InfoDiode Pro со сторонними СЗИ. Такими СЗИ могут выступать уже имеющиеся на предприятиях и в организациях антивирусные средства, средства предотвращения утечек данных (DLP системы) и другие решения. Интеграция позволит осуществлять проверку файлов перед их приемом, передачей, а также выполнять проверку электронной подписи передаваемых файлов в целях контроля их целостности и авторства.

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