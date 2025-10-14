Разделы

Подтверждена совместимость «Дельта-К» и InfoDiode

Компании «КС-ИТ» и «АМТ-Груп» завершили испытания по проверке совместной работы программного обеспечения «Информационная платформа Дельта-К» и комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode. Совместное применение решений позволит обеспечить безопасную однонаправленную передачу данных с уровня вычислительных сетей критической информационной инфраструктуры на уровень корпоративного сегмента ЛВС промышленных компаний.

При проведении испытаний было смоделировано типовое применение программного обеспечения «Дельта-К» для организации передачи существенного количества технологических данных из доверенного сегмента технологической сети в корпоративный сегмент сети промышленной компании. В качестве оборудования для разделения технологического и корпоративного сегмента сетей был применен комплекс однонаправленной передачи данных InfoDiode.

Результаты тестирования подтвердили, что совместное применение решений существенно повышает надежность защиты технологической сети. Комплексное использование «Дельта-К» и InfoDiode предоставляет заказчикам решение для организации передачи любых технологических данных из защищаемых технологических сегментов вычислительных сетей в корпоративный сегмент для организации корпоративных систем консолидации технологической информации, систем АСДУ или систем MES уровня.

