«ИнфоТеКС» и «АМТ-Груп» защитят системы промышленной автоматизации

Компании «ИнфоТеКС» и ««АМТ-Груп»» провели тестирование комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и шлюза безопасности ViPNet Coordinator HW 5, по результатам которого подтвердили полную совместимость продуктов. Совместное использование продуктов обеспечивает эшелонированную защиту промышленной инфраструктуры производственных предприятий, предотвращая несанкционированный доступ стороннего злоумышленника к критически важным системам и данным. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС».

Архитектура совместного использования решений предполагает размещение комплекса InfoDiode между сетью более доверенного (технологического) сегмента с развернутым в нем промышленным оборудованием и сетью менее доверенного (корпоративного) сегмента, выступающим в роли единого центра управления. Передаваемые через комплекс InfoDiode данные на выходе из однонаправленного канала проходят этап фильтрации и шифрования средствами ViPNet Coordinator HW 5. Такой подход позволяет организовать безопасный управляемый обмен технологическими данными между сегментами с различным уровнем доверия, обеспечивая устойчивое и непрерывное функционирование промышленных предприятий и объектов критической инфраструктуры.

ViPNet Coordinator HW 5 – криптографический шлюз, объединяющий в одном устройстве следующие функции безопасности: межсетевой экран с контролем состояния сессий (SPI – Stateful Packet Inspection), межсетевой экран уровня приложений с технологией DPI (Deep Packet Inspection), V*N-шлюз сетевого (L3 V*N) и канального уровня (L2OverIP V*N), средство обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS) и другие. ViPNet Coordinator HW 5 реализуется в исполнении программно-аппаратного комплекса на доверенной аппаратной платформе, а также в виде виртуального устройства.

«Уход зарубежных производителей СЗИ оставил уже внедренные на объектах промышленности и критической инфраструктуры программно-аппаратные комплексы и системы ИБ без технического сопровождения и критически важных обновлений в части закрытия новых уязвимостей. Использование устаревших и уязвимых СЗИ приводит к постепенной деградации уровня защищенности объектов КИИ и АСУ ТП, что, в свою очередь, ставит под угрозу безопасность и стабильность их функционирования. Совместное использование комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и шлюза безопасности ViPNet Coordinator HW 5 предоставляет заказчикам сертифицированное многофункциональное отечественное решение, обеспечивающее надежную сегментацию и высокоэшелонированную защиту сетевого периметра критически важных производственных объектов», – отметил Сергей Торговцев, технический директор «АМТ-Груп».

«Требования, выдвигаемые профильными регуляторами по защите технологической части предприятий, акцентируют особое внимание на безопасности сетевого периметра и надежной сегментации сетей с различным уровнем доверия. Крайне сложно противодействовать злоумышленнику, уже успевшему проникнуть и закрепиться в сети закрытого контура, в связи с чем необходимо предусмотреть многоуровневую стратегию защиты, ориентированную на предотвращение несанкционированного доступа стороннего злоумышленника вглубь сети технологического сегмента. Примером такой эшелонированной защиты является совместное применение комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и индустриального шлюза безопасности ViPNet Coordinator HW 5. Предложенное решение значительно повышает безопасность обмена технологической информацией между сегментами с различным уровнем доверия, позволяя предприятиям безопасно интегрировать современные технологии в свои производственные процессы», – сказал Александр Василенков, руководитель группы по взаимодействию с технологическими партнерами «ИнфоТеКС».