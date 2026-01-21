Разделы

Цифровизация
|

Центр компетенции НТИ на базе НИУ «МЭИ» и «АМТ-Груп» обеспечат безопасное создание цифровых двойников энергообъектов

Центр компетенции НТИ на базе НИУ «МЭИ» и компания «АМТ-Груп» провели интеграционное тестирование комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и программно-аппаратного комплекса ЦДЭС. Совместное использование решений позволяет реализовать безопасную передачу технологических данных, необходимых для построения цифровых двойников электроэнергетической инфраструктуры в открытом сегменте, исключив угрозу удаленного вектора атаки на закрытый контур.

Архитектура совместного использования решений предполагает размещение комплекса InfoDiode между шлюзом телемеханики или SCADA-системой уровня ЦУС в закрытом сегменте и ПАК «Облачная платформа ЦДЭС», выступающим в роли зеркальной копии – «цифрового двойника» энергообъекта в открытом сегменте. Такая архитектура исключает сопряжение сегментов с различным уровнем доверия прямым ТСР/IP-каналом, обеспечивая безопасный транзит технологических данных за границу закрытого контура в режиме, близком к реальному времени.

Корпоративный мессенджер Compass: почему бизнес больше не доверяет зарубежным мессенджерам
Бизнес-коммуникации

«Анализ и обработка промышленного трафика, генерируемого многочисленными системами электроэнергетической инфраструктуры, позволяет оптимизировать работу электротехнического оборудования и минимизировать угрозы возникновения аварийных ситуаций на энергообъекте, – сказал технический директор «АМТ-Груп» Борис Молчанов. – Отдельное внимание при этом необходимо уделить проработке вопроса сопряжения сетевых сегментов с различным уровнем доверия, при котором воздействие на закрытый контур из внешней или корпоративной сети должно быть исключено. Комплексное решение, основанное на совместном применении комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и ПАК ЦДЭС, обеспечит передачу широкого спектра промышленных протоколов, необходимых для моделирования режимов работы энергосистем, за границу доверенного сегмента, исключив при этом угрозу несанкционированного доступа стороннего злоумышленника к энергообъекту на физическом уровне».

«Основа технологического суверенитета формируется из комплекса взаимосвязанных компонентов, позволяющих государству самостоятельно формировать свое технологическое развитие. Уход иностранных производителей с отечественного рынка подтолкнул нас разработать собственную многофункциональную систему, закрывающую образовавшуюся брешь и способную решать комплексные инженерные, образовательные и иные задачи. Совместное использование комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode в связке с ПАК ЦДЭС является наглядным примером такого суверенитета и позволит заказчикам безопасно организовать единое информационное пространство управления энергосистемой за границей доверенного сегмента», – отметил директор Центра компетенции НТИ на базе НИУ «МЭИ» Александр Волошин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как превратить онлайн-доску в модель корпоративной визуальной платформы

Власти создают мегакорпорацию полного цикла по производству чипов в России. Ей дадут триллион рублей

Обзор: Облачные сервисы

В России потратят 16,5 миллиардов на внедрение системы для борьбы с «серым импортом»

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Инфобез — это креатив. А креативить под давлением невозможно

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще