Центр компетенции НТИ на базе НИУ «МЭИ» и «АМТ-Груп» обеспечат безопасное создание цифровых двойников энергообъектов

Центр компетенции НТИ на базе НИУ «МЭИ» и компания «АМТ-Груп» провели интеграционное тестирование комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и программно-аппаратного комплекса ЦДЭС. Совместное использование решений позволяет реализовать безопасную передачу технологических данных, необходимых для построения цифровых двойников электроэнергетической инфраструктуры в открытом сегменте, исключив угрозу удаленного вектора атаки на закрытый контур.

Архитектура совместного использования решений предполагает размещение комплекса InfoDiode между шлюзом телемеханики или SCADA-системой уровня ЦУС в закрытом сегменте и ПАК «Облачная платформа ЦДЭС», выступающим в роли зеркальной копии – «цифрового двойника» энергообъекта в открытом сегменте. Такая архитектура исключает сопряжение сегментов с различным уровнем доверия прямым ТСР/IP-каналом, обеспечивая безопасный транзит технологических данных за границу закрытого контура в режиме, близком к реальному времени.

«Анализ и обработка промышленного трафика, генерируемого многочисленными системами электроэнергетической инфраструктуры, позволяет оптимизировать работу электротехнического оборудования и минимизировать угрозы возникновения аварийных ситуаций на энергообъекте, – сказал технический директор «АМТ-Груп» Борис Молчанов. – Отдельное внимание при этом необходимо уделить проработке вопроса сопряжения сетевых сегментов с различным уровнем доверия, при котором воздействие на закрытый контур из внешней или корпоративной сети должно быть исключено. Комплексное решение, основанное на совместном применении комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и ПАК ЦДЭС, обеспечит передачу широкого спектра промышленных протоколов, необходимых для моделирования режимов работы энергосистем, за границу доверенного сегмента, исключив при этом угрозу несанкционированного доступа стороннего злоумышленника к энергообъекту на физическом уровне».

«Основа технологического суверенитета формируется из комплекса взаимосвязанных компонентов, позволяющих государству самостоятельно формировать свое технологическое развитие. Уход иностранных производителей с отечественного рынка подтолкнул нас разработать собственную многофункциональную систему, закрывающую образовавшуюся брешь и способную решать комплексные инженерные, образовательные и иные задачи. Совместное использование комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode в связке с ПАК ЦДЭС является наглядным примером такого суверенитета и позволит заказчикам безопасно организовать единое информационное пространство управления энергосистемой за границей доверенного сегмента», – отметил директор Центра компетенции НТИ на базе НИУ «МЭИ» Александр Волошин.