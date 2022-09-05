«АМТ-груп» анонсировала новый продукт для автоматизации сервисной поддержки ИТ-инфраструктуры

«АМТ-груп» объявила о выводе на рынок нового продукта собственной разработки – AMT Service Kit. Продукт предназначен для автоматизации процессов технической поддержки масштабных ИТ-инфраструктур. AMT Service Kit обеспечивает возможность предупреждения возникновения инцидентов и существенного сокращения сроков восстановления работоспособности сетевой инфраструктуры, увеличивает производительность и отказоустойчивость сети. Целевая аудитория нового продукта – крупные корпорации и операторы связи.

Аналогичные по функциональности продукты широко использовались зарубежными производителями оборудования при оказании услуг прямой вендорской технической поддержки российским заказчикам. На текущий момент многие российские компании столкнулись с приостановкой таких контрактов из-за ухода вендоров с российского рынка, отмечают в «АМТ-груп». Перед ИТ-службами встала задача сохранения эффективности поддержки и обслуживания ИТ-инфраструктур.

«АМТ-груп» более 25 лет оказывает услуги технической поддержки различного уровня для крупнейших российских компаний, в том числе, для операторов связи.

AMT Service Kit представлен в двух вариантах реализации: программно-аппаратный комплекс и программное средство, функционирующее в виртуальных средах.

Использование AMT Service Kit решает следующие задачи: автоматический поиск устройств сетевой инфраструктуры (autodiscovery); ведение репозитория конфигураций с возможностью периодического анализа; автоматизированная запись и анализ лог-файлов; актуализация информации End-of-Life и End-of-Service; предоставление данных о ошибках (bugs) в ПО; отслеживание информации об уязвимостях в ПО; подготовка отчетов с рекомендациями.

Регулярный анализ информации, собираемой AMT Service Kit, дает возможность отслеживать пороговые значения и состояние элементов сети, а также фиксировать негативные тренды, которые могут стать причиной серьезных сбоев в будущем.

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Простые в использовании информационные панели (dashboards) AMT Service Kit дают важные внутренние данные о состоянии инфраструктуры, включая технический учет программного и аппаратного обеспечения, физических и логических интерфейсов, а также изменении конфигураций.

На первом этапе AMT Service Kit будет использоваться «АМТ-груп» в собственных проектах оказания услуг комплексной технической поддержки. Комплексная услуга проактивной поддержки, которая также является уникальным продуктом «АМТ-груп», с использованием инструментария АМТ Service KIT позволит экономить: до 20% времени на сбор данных; до 25% времени на анализ конфигураций и данных системы технического учета

В дальнейшем рассматривается возможность реализации AMT Service Kit в качестве самостоятельного продукта.