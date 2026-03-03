Разделы

«АМТ-Груп» разработала решение SecureKiosk для безопасного файлового обмена

Компания «АМТ-Груп», разработчик решений для кибербезопасности, объявляет о выводе на рынок нового решения SecureKiosk. Это устройство, которое помогает компаниям и организациям безопасно передавать файлы со съемных или переносных носителей между открытыми и защищенными сетями. Использование SecureKiosk позволяет построить надежную и безопасную систему файлового обмена в организациях любого масштаба. Об этом CNews сообщили представители «АМТ-Груп».

SecureKiosk представляет собой защищенный терминал – «единое окно» для приема данных. Решение доступно в двух форматах: отдельная стойка (киоск) для размещения в общедоступных местах и персональный компьютер со специализированным ПО для размещения на рабочем месте сотрудника. Задача SecureKiosk — стать единственной точкой, через которую можно безопасно передавать информацию со съемных/переносных носителей внутрь защищенного периметра.

Ключевой особенностью решения является совместная работа двух компонентов: самого киоска SecureKiosk и устройства для однонаправленной передачи данных InfoDiode PRO. Основой для гарантии безопасного обмена данными служит физический барьер («воздушный зазор»). Информация, попадая в киоск, передается дальше в закрытые сети компании через специальный шлюз - InfoDiode. Шлюз позволяет перемещать данные только в одном направлении — внутрь защищенной зоны. Прежде, чем файл попадет в целевую систему, SecureKiosk и InfoDiode проверяют его на соответствие политикам безопасности. Система может отсеять файлы с опасными расширениями, проверить их размер, имя и, при необходимости, проверить на вирусы, ограничить передачу данных в нерегламентное время. Такой подход позволяет реализовать концепцию «нулевого доверия»: даже если файл пришел от авторизованного сотрудника, он все равно будет проверен.

Предлагаемое решение предназначено для организаций, имеющих критическую инфраструктуру и защищаемые сегменты сети. SecureKiosk может применяться на промышленных предприятиях, объектах энергетики, в медицинских учреждениях или банках. Сотрудники, партнеры или посетители могут просто и удобно загружать данные со съемных или переносных носителей в SecureKiosk, а решение обеспечит попадание этих данных в защищенную сеть чистыми и безопасными.

