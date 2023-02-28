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«Аквариус» выпустил новые модели серверов для периферийных вычислений и промышленного интернета вещей

Компания «Аквариус» представила новые высокопроизводительные серверы Аquarius T50 D202FW и Аquarius T50 D204CF для периферийных вычислений и промышленного интернета вещей. В продуктовом портфеле «Аквариус» данные модели – первые в линейке MEC.

Серверы Аquarius T50 D202FW и Аquarius T50 D204CF имеют широкое назначение и могут применяться для создания, модернизации и расширения виртуализированных сред, частных, гибридных и публичных облаков в ЦОДах различного профиля. Также новые модели будут востребованы в сфере телекома благодаря низким задержкам в обработке данных, возможности обеспечения разгрузки сети передачи данных и опциональной поддержке разных форматов электропитания.

Серверы позволяют реализовать применяемую в телекоме архитектуру периферийных вычислений для мультисервисного доступа (Multi-Access Edge Computing, MEC). Эта архитектура основана на развертывании серверов на границах сетей и необходима для первичной обработки данных и их последующей передачи в ЦОД. Кроме того, теперь сама работа с серверами стала еще более удобной и быстрой благодаря установленной в них системе встроенного микропрограммного обеспечения удаленного управления «Командир».

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«Использование серверов с подобной архитектурой способствует повышению пропускной способности сетей и эффективности, отказоустойчивости, безопасности технологической инфраструктуры телеком-операторов, обеспечивая им значительную экономию. За счет уменьшения задержек в сети и ускорения анализа данных повышается качество предоставляемых услуг. Мы первыми из отечественных производителей начали серийное производство оборудования для периферийных вычислений и интернета вещей, – отметила Ольга Шернек, директор по продукции компании «Аквариус».

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