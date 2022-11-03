IIoT-платформа «ТИМ-фактор» включена в Единый реестр российского ПО

IIoT-платформа «ТИМ-фактор», разработанная научно-техническим центром «Эффективность», включена в Единый реестр российского ПО для электронных вычислительных машин и баз данных. Экспертный совет по российскому ПО при Минцифры России признал решение соответствующим требованиям формирования и ведения единого реестра для электронных вычислительных машин и баз данных. Об этом CNews сообщили представители НТЦ «Эффективность».

«Это важное достижение для всей команды НТЦ “Эффективность”. Российская компания одна из первых начала внедрять инструменты сбора больших данных и аналитики на рынке энергоэффективности и эксплуатации объектов недвижимости. Наши заказчики высоко оценивают простоту внедрения платформы “ТИМ-фактор” и эффективность аналитического сервиса на её основе, который дает возможность достигать реальной экономии при эксплуатации инженерных систем до 25%. В условиях импортозамещения включение “ТИМ-фактор” в реестр отечественного ПО пойдет на пользу для всего рынка, это упростит процедуры принятия решения о покупке», - сказал Юрий Филиппов, генеральный директор НТЦ «Эффективность».

«ТИМ-фактор» – решение для эксплуатации объектов недвижимости на основе сбора и аналитики больших данных. Решение «демократизирует» процесс работы с большими данными, позволяя собственникам и управляющим компаниям перейти от консервативных моделей управления к эффективной цифровой эксплуатации на базе технологий IIoT и искусственного интеллекта без значительных инвестиций в цифровую инфраструктуру.

В рамках платформы большие данные, собранные с работающего инженерного оборудования, интегрируются с BIM-моделью (из статичной базы данных «для архитекторов и проектировщиков» BIM-модель превращается в удобный и понятный инструмент для эксплуатантов) или панорамной фотографией 360. Это дает возможность создать «живой» цифровой двойник объекта недвижимости, который «чувствует» и отражает все физические процессы в реальном времени. Технологии машинного обучения позволяют создать цифровую модель «нормального поведения», в том числе модель его высокоэффективного энергопотребления.

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Сочетание современных цифровых технологий – индустриального интернета вещей, машинного обучения, BIM и цифровых двойников позволяют продлевать срок жизни инженерных систем и снижать потребность в частом ремонте и замене комплектующих, а также достигать и поддерживать высокую эффективность эксплуатации недвижимости и оптимизировать затраты.