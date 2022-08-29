Prof-IT Group и Winnum подписали договор о долгосрочном стратегическом сотрудничестве

Российский промышленный интегратор Prof-IT Group и разработчик решений для промышленного интернета вещей Winnum подписали договор о долгосрочном стратегическом сотрудничестве.

Вместе компании будут продвигать технологии промышленного интернета вещей (IIoT), больших данных (big data) и блокчейн (blockchain) для цифровой трансформации отечественных производств. Совместные проекты позволят предлагать клиентам решения для управления производственными процессами, мониторинга, анализа и оптимизации работы промышленных предприятий.

Продукт Winnum — это универсальная платформа, которая содержит полный набор инструментов для удаленного мониторинга, управления, оптимизации и создания автономных систем для работы с производственным оборудованием. Компания предоставляет готовые решения для других видов производств («Winnum станки», «Winnum гальванообработка», «Winnum термообработка»), где используется сбор, хранение и обработка больших данных.

Prof-IT Group нацелена на усиление компетенций и расширение продуктового портфеля в области комплексной автоматизации производства. Интеграция с платформой позволит получать данные и прогнозы для MES-системы по планам и графикам производства, а также с учетом обратной связи управлять производственным оборудованием. Мониторинг промышленного оборудования помогает автоматизировать производство, планировать ремонт и контролировать работу.

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«Сегодня мы видим кратный рост спроса на продукцию отечественных разработчиков. Winnum – на 100% российское программное обеспечение. Качественное импортонезависимое ПО сейчас становится продуктом первой необходимости, особенно для промышленных предприятий. Мы продолжаем развивать важное направление работы – создание пула доверенных системных интеграторов. Компания Prof-IT Group вошла в число таких партнеров, коллеги обладают обширной экспертизой. Сотрудничество такого уровня открывает новые горизонты для всех: и для нас, и для системного интегратора, и особенно для конечных пользователей», – отметил Григорий Чернобыль, генеральный директор Winnum.

«Наше стратегическое партнерство с Winnum станет основой для цифровизации предприятий под ключ и постепенно будет снимать проблемы зависимости от иностранного ПО и оборудования. Мы настроены на большие комплексные проекты по переводу промышленных предприятий на импортонезависимые решения и продукты. Соглашение с Winnum повысит эффективность работы с заказчиками и ускорит реализацию проектов внедрения отечественных решений», – сказал Евгений Сударкин, генеральный директор Prof-IT Group.