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Цифровизация Импортонезависимость
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IoT-платформа от Nexign полностью перешла на импортонезависимые технологии

Компания Nexign («Нэксайн») подтвердила импортонезависимость решения Nexign IoT Connectivity Platform для автоматизации основных бизнес-процессов операторов связи на рынке интернета вещей (IoT). Все компоненты платформы были включены в Единый реестр отечественного программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители Nexign.

Nexign IoT Connectivity Platform позволяет управлять IoT-подключениями, а также обеспечивает полный цикл выстраивания взаимоотношений с IoT-клиентами. Она поддерживает обслуживание и самообслуживание клиентов, подключение и тарификацию услуг в режиме реального времени. Кроме того, платформа упрощает подключение новых пользователей, позволяет операторам управлять продуктовыми предложениями и значительно сокращать время вывода услуг на рынок.

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«Рынок интернета вещей в России продолжает активно расти: в конце 2023 г. он составил 170 млрд руб. с тенденцией к росту до 350 млрд руб. к 2033 г., а количество подключенных устройств превысило 80 млн. В условиях импортозамещения и увеличения интереса к IoT-технологиям важно выводить на рынок полностью импортонезависимые продукты, разработанные без использования зарубежных компонентов. Nexign IoT Connectivity Platform — как раз такое решение, поскольку все его составляющие были включены в Реестр отечественного ПО. Платформа от Nexign помогает операторам развивать IoT-бизнес и увеличивать прибыль за счет расширения спектра предоставляемых услуг абонентам», — сказал Сергей Сосин, руководитель группы продуктового менеджмента Nexign.

Nexign IoT Connectivity Platform помогает операторам оптимизировать операционные расходы и получать дополнительный доход за счет использования различных бизнес-моделей, например, предлагая платформу MVNO-операторам по модели SaaS. Благодаря модульной архитектуре оператор связи может наращивать функциональность решения путем добавления других продуктов из линейки Nexign. Nexign IoT Connectivity Platform также помогает улучшить пользовательский опыт IoT-клиентов. Например, платформа позволяет им управлять SIM-картами, связанными устройствами и тарифными планами без привлечения оператора. Особый акцент сделан на обеспечении безопасности SIM-карт: реализован модуль многопрофильной диагностики их состояния, добавлены гибкие настройки для управления расходами и лимитами.

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