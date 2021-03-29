Kingston Digital начинает поставки SSD-накопителя NV1

Kingston Digital, Inc., подразделение по производству флеш-памяти компании Kingston Technology, Inc., представляет NV1 — новый твердотельный накопитель NVMe PCIe. Благодаря высокой производительности и односторонней конструкции по стандарту M.2, NV1 станет выбором начинающих пользователей, работающих на ноутбуках и ПК малого форм-фактора.

Накопитель NV1 — это мощное решение для хранения данных ёмкостью до 2 ТБ. Диск обеспечивает скорость чтения/записи до 2100/1700 МБ/с соответственно, что в три раза выше производительности SSD на основе SATA. NV1 также потребляет меньше энергии, слабее нагревается и быстрее загружается. Это делает его идеальным вариантом для пользователей, которые ценят оперативность и сверхбыстрый доступ к данным, но работают на системах с ограниченным пространством. NV1 доступен в ёмкостях 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ, сопровождается ограниченной трёхлетней гарантией и бесплатной технической поддержкой, обладает легендарной надёжностью Kingston.

«Компания Kingston рада представить пополнение линейки твердотельных накопителей NVMe PCIe начального уровня, которое оценят как новые, так и существующие пользователи, — отметил Кейт Шимменти (Keith Schimmenti), менеджер направления SSD в Kingston. — Независимо от того, обновляют ли они систему или планируют новую сборку, NV1 обеспечит скорость и надёжность по доступной цене».





По данным аналитической компании Forward Insights, в 2020 году Kingston отгрузила более 20 миллионов твердотельных накопителей по всему миру. Как один из крупнейших поставщиков SSD в мире, Kingston также выпустила модель KC600 в версии mSATA, предназначенную для обновления ноутбуков предыдущего поколения. Свежие релизы вновь подтверждают приверженность Kingston созданию наиболее полного и тщательно протестированного ассортимента твердотельных накопителей для начинающих и продвинутых пользователей, а также клиентов центров обработки данных.

Характеристики и особенности NV1. Производительность NVMe PCIe: NV1 обеспечивает скорость чтения/записи до 2100/1700 МБ/с (все ёмкости). Подходит для систем с ограниченным пространством: легко подключается через разъём M.2. Лучшее решение для тонких ноутбуков и ПК в малом форм-факторе.

Разнообразие вариантов ёмкости: диапазон ёмкостей до 2 ТБ, чтобы удовлетворить все потребности в хранении данных. Форм-фактор: M.2 2280. Интерфейс: NVMe PCIe Gen 3.0 x 4 дорожки. Ёмкость: 500 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ. Ресурс: 500 ГБ — 120 TBW, 1000 ГБ — 240 TBW, 2000 ГБ — 480 TBW. Энергопотребление: 500 ГБ: 5 мВт в режиме ожидания / 205 мВт в среднем / 1,1 Вт (макс.) чтение / 3,3 Вт (макс.) запись; 1000 ГБ: 5 мВт в режиме ожидания / 220 мВт в среднем / 1,1 Вт (макс.) чтение / 3,3 Вт (макс.) запись; 2000 ГБ: 5 мВт в режиме ожидания / 340 мВт в среднем / 1,1 Вт (макс.) чтение / 3,3 Вт (макс.) запись.

Размеры: 22 мм x 80 мм x 2,1 мм. Вес: 7 г (все ёмкости). Вибрация при работе: 2,17 G (7-800 Гц). Вибрация при простое: 20 G (20-1000 Гц). Гарантия/Поддержка: ограниченная трёхлетняя гарантия с бесплатной технической поддержкой.