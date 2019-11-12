Безопасность
Михаил Родионов, Fortinet: ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз
Мобильность
Как уязвимости в Android поставили под удар российский бизнес
Новое в СХД
От гиперконвергентности к мультиоблаку — что нового предлагают в сфере VDI

Спецпроекты

Seagate представила два новых производительных решения для геймеров

Техника
, Текст: Владимир Бахур

Seagate Technology представила два новых высокопроизводительных решения для любителей видеоигр. Они пополнили одну из лучших линеек игровых накопителей Seagate. Встречайте твердотельный накопитель Seagate FireCuda 520 PCIe 4.0 x4 и док-станцию FireCuda Gaming Dock с жестким диском емкостью 4 ТБ и слотом расширения NVMe M.2 для твердотельного накопителя, с которыми система будет работать еще быстрее.

Самый быстрый твердотельный накопитель компании FireCuda 520 специально создан для высоких скоростей и жестких нагрузок, свойственных современным играм. Он автоматически настраивается на любых системных платах PCIe 4.0. А геймеры с ноутбуками порадуются новинке FireCuda Gaming Dock — премиальной системе хранения с жестким диском емкостью 4 ТБ и слотом расширения NVMe M.2 для дополнительного твердотельного накопителя. К этой док-станции можно подключать любые периферийные устройства с помощью кабеля Thunderbolt™ 3, избавляя пользователя от многочисленных адаптеров и проводов. А ее корпус в индустриальном стиле с эффектной светодиодной подсветкой прекрасно дополнит любой игровой ноутбук.

«Современные игры требуют от оборудования прежде всего скорости, универсальности и совместимости с самыми разными стандартами, — сказал Джефф Фотчман (Jeff Fochtman), вице-президент Seagate Consumer Group. — Наши решения FireCuda производительные, удобные и очень стильные — то, что нужно геймерам, чтобы реализовать свой потенциал».

Модель FireCuda 520 отличается высокой производительностью — на 45% больше, чем у накопителей PCIe 3.0 NVMe1. Она придется по вкусу тем, кто ценит в играх максимальное быстродействие. . Этот твердотельный накопитель с формфактором M.2 2280 представлен в емкостях 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Он совместим с новым чипсетом AMD X570 и процессорами AMD Ryzen 3 поколения для настольных ПК, автоматически настраивается на системных платах PCIe 4.0 и поддерживает устройства с интерфейсом предыдущего поколения PCIe 3.0.

На FireCuda 520 предоставляется пятилетняя ограниченная гарантия, в комплекте вы получаете ПО SeaTools от Seagate, которое позволяет следить за состоянием и производительностью накопителя, а также вовремя обновлять прошивку.

К высокопроизводительной игровой док-станции Seagate FireCuda Gaming Dock можно подключать любые периферийные устройства c помощью одного кабеля. В нем установлен 3,5-дюймовый жесткий диск емкостью 4 ТБ, на который поместятся все нужные игры и файлы. К слоту расширения PCIe 3.0 NVMe M.2 можно подключить дополнительный твердотельный накопитель, чтобы система работала еще быстрее.

Док-станция FireCuda Gaming Dock оснащена рядом портов: Thunderbolt 3 для подключения к ноутбуку, еще один Thunderbolt 3 для аксессуаров, DisplayPort 1.4, сетевой разъем Ethernet RJ45, разъем 3,5 мм для наушников и микрофона, аудиовыход 3,5 мм, четыре порта USB 3.1 Gen2 и зарядный порт USB 3.1 Gen2. А простое в применении ПО Seagate Toolkit для управления цветами и схемами подсветки на корпусе позволяет настроить внешний вид док-станции. На устройство предоставляется трехлетняя ограниченная гарантия.

Накопитель Seagate FireCuda 520 уже поступил в продажу по цене $124,99 (модель емкостью 500 ГБ), $249,99 (1 ТБ) и $429,99 (2 ТБ). Док-станция FireCuda Gaming Dock поступит в продажу в этом месяце по ориентировочной цене $349,99.

Другие материалы рубрики

Apple готовит совершенно новый MacBook Pro с гигантским дисплеем. Цена

Вредительское обновление для iOS «убивает» аккумулятор в iPhone и iPad

Готовится к выпуску дешевая «железка», превращающая iPhone или Android-смартфон в ноутбук. Видео

Беспилотник «Яндекса» попал в ДТП по вине своего водителя

Власти хотят запретить иностранные СХД в банках, ТЭК, медицине, транспорте, промышленности и науке

Создан 4К-телевизор, который можно свернуть в трубку. Видео

Техника

Гонка за мегапикселями: что умеют смартфоны с камерой 64 Мп

Лучшие клавиатуры для работы: выбор ZOOM

Заряда хватит надолго: смартфоны с лучшим временем автономной работы

Лучшие компактные пылесосы: выбор ZOOM
Показать еще
Взгляд месяца

Почему идея внутренней разработки себя не оправдала

Александр Глазков

председатель совета директоров, «Диасофт»

Профиль месяца

Искусственный интеллект стал полумифическим понятием

Сергей Поляков

ИТ-директор Альфа-Банка

Альтернативные маршруты к облачным ERP-системам Как облака меняют вендоров, интеграторов и сам ИТ-бизнес
news