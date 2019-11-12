Seagate представила два новых производительных решения для геймеров

Seagate Technology представила два новых высокопроизводительных решения для любителей видеоигр. Они пополнили одну из лучших линеек игровых накопителей Seagate. Встречайте твердотельный накопитель Seagate FireCuda 520 PCIe 4.0 x4 и док-станцию FireCuda Gaming Dock с жестким диском емкостью 4 ТБ и слотом расширения NVMe M.2 для твердотельного накопителя, с которыми система будет работать еще быстрее.

Самый быстрый твердотельный накопитель компании FireCuda 520 специально создан для высоких скоростей и жестких нагрузок, свойственных современным играм. Он автоматически настраивается на любых системных платах PCIe 4.0. А геймеры с ноутбуками порадуются новинке FireCuda Gaming Dock — премиальной системе хранения с жестким диском емкостью 4 ТБ и слотом расширения NVMe M.2 для дополнительного твердотельного накопителя. К этой док-станции можно подключать любые периферийные устройства с помощью кабеля Thunderbolt™ 3, избавляя пользователя от многочисленных адаптеров и проводов. А ее корпус в индустриальном стиле с эффектной светодиодной подсветкой прекрасно дополнит любой игровой ноутбук.

«Современные игры требуют от оборудования прежде всего скорости, универсальности и совместимости с самыми разными стандартами, — сказал Джефф Фотчман (Jeff Fochtman), вице-президент Seagate Consumer Group. — Наши решения FireCuda производительные, удобные и очень стильные — то, что нужно геймерам, чтобы реализовать свой потенциал».

Модель FireCuda 520 отличается высокой производительностью — на 45% больше, чем у накопителей PCIe 3.0 NVMe1. Она придется по вкусу тем, кто ценит в играх максимальное быстродействие. . Этот твердотельный накопитель с формфактором M.2 2280 представлен в емкостях 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Он совместим с новым чипсетом AMD X570 и процессорами AMD Ryzen 3 поколения для настольных ПК, автоматически настраивается на системных платах PCIe 4.0 и поддерживает устройства с интерфейсом предыдущего поколения PCIe 3.0.

На FireCuda 520 предоставляется пятилетняя ограниченная гарантия, в комплекте вы получаете ПО SeaTools от Seagate, которое позволяет следить за состоянием и производительностью накопителя, а также вовремя обновлять прошивку.

К высокопроизводительной игровой док-станции Seagate FireCuda Gaming Dock можно подключать любые периферийные устройства c помощью одного кабеля. В нем установлен 3,5-дюймовый жесткий диск емкостью 4 ТБ, на который поместятся все нужные игры и файлы. К слоту расширения PCIe 3.0 NVMe M.2 можно подключить дополнительный твердотельный накопитель, чтобы система работала еще быстрее.

Док-станция FireCuda Gaming Dock оснащена рядом портов: Thunderbolt 3 для подключения к ноутбуку, еще один Thunderbolt 3 для аксессуаров, DisplayPort 1.4, сетевой разъем Ethernet RJ45, разъем 3,5 мм для наушников и микрофона, аудиовыход 3,5 мм, четыре порта USB 3.1 Gen2 и зарядный порт USB 3.1 Gen2. А простое в применении ПО Seagate Toolkit для управления цветами и схемами подсветки на корпусе позволяет настроить внешний вид док-станции. На устройство предоставляется трехлетняя ограниченная гарантия.

Накопитель Seagate FireCuda 520 уже поступил в продажу по цене $124,99 (модель емкостью 500 ГБ), $249,99 (1 ТБ) и $429,99 (2 ТБ). Док-станция FireCuda Gaming Dock поступит в продажу в этом месяце по ориентировочной цене $349,99.