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SpaceWeb запустил сервис объектного хранилища S3

Хостинг-провайдер SpaceWeb продолжает расширять линейку облачных продуктов, запустив новый сервис объектного хранилища S3. Новое решение будет особенно полезно для веб-студий и стартапов, которым необходимо управлять данными. Об этом CNews сообщили представители SpaceWeb.

Облачное решение S3 обеспечивает высокий уровень защиты данных. В числе ключевых мер — возможность шифрования, гибкие механизмы управления доступом как на уровне бакетов, так и объектов. Инструмент позволяет хранить информацию, независимо от объема данных.

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«С объектным хранилищем S3 можно работать напрямую из кода, CMS или через API. Кроме того, S3 удобно использовать для ресурсоемких проектов как комплиментарный облачный сервис к Kubernetes, который мы выпустили ранее», — сказал Егор Шилов, руководитель продуктового направления SpaceWeb.

В 2024 г. SpaceWeb анонсировал запуск собственной облачной платформы с линейкой профессиональных продуктов для веб-мастеров. Ранее в облаке стали доступы такие сервисы, как Kubernetes, DBaaS, облачные бэкапы и балансировщик.

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