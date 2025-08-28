SpaceWeb усилил инфраструктуру связи и отказоустойчивость хостинг-систем

Хостинг-провайдер SpaceWeb подключил к собственной сети дополнительный второй магистральный канал связи от оператора Transroute и запустил пиринг через точку обмена интернет-трафиком PiterIX. Теперь в компании активны два независимых защищенных канала связи с резервированием. Обновление сети позволяет направлять трафик по наиболее короткому маршруту до клиента, и если один канал даст сбой, то второй мгновенно возьмет на себя полную нагрузку. Об этом CNews сообщили представители SpaceWeb.

«Сейчас основной канал связи SpaceWeb диверсифицирован — у нас подключены уже два независимых оператора. Оба каналы защищены от DDoS-атак, а трафик распределяется по принципу самого короткого маршрута для клиента, что дает минимальное время отклика. Теперь устойчивость сети выше, ответ для клиентов быстрее и зависимость от одного провайдера меньше», — сказал Юрий Усольцев, руководитель технического управления SpaceWeb.

Подключение к дополнительной локации точки обмена трафиком позволяет миновать лишние промежуточные сети, и подключенный к точкам трафик от провайдеров направляется к хостинг-системам SpaceWeb напрямую. Это позволяет снизить издержки и получить более быстрый отклик — сайты и веб-сервисы открываются быстрее, а ресурсы клиентов работают стабильно без задержек и защищены от перебоев. Пиринговая точка содержит узлы связи в 15 регионах России, а пропускная способность достигает 14,5 Тбит/с.