Разделы

Интернет Веб-сервисы Хостинг и домены
|

SpaceWeb включил Kubernetes в партнерскую программу для веб-мастеров

Хостинг-провайдер SpaceWeb подключил облачный сервис Kubernetes к партнерской программе для веб-мастеров. Партнеры получат 20% вознаграждения за каждого клиента, заказавшего услугу K8s. Об этом CNews сообщили представители SpaceWeb.

Партнерская программа SpaceWeb позволяет участникам получать до 48% вознаграждения от стоимости хостинга за каждого привлеченного клиента. А для перечня облачных услуг: Kubernetes, DBaaS, облачные бекапы и балансировщик, — вознаграждение составит 20%.

Айрат Сибгатуллин, Directum: No-code — это обязательный компонент современной системы КЭДО

Цифровизация

«Партнерская программа SpaceWeb продолжает заметно расти и развиваться. Мы стремимся сделать ее еще более выгодной для наших партнеров. Теперь участники могут монетизировать не только услуги хостинга, но и востребованные облачные решения. При этом условия остаются такими же удобными: моментальный вывод средств и возможность заключения партнерства без бумажных носителей», — сказал Егор Шилов, руководитель продуктового направления SpaceWeb.

Партнерская программа SpaceWeb существует с 2015 г. В 2023 г. компания привлекла в программу блогеров, внедрив функцию сплит-вознаграждения, а в 2024 г. первой на рынке подключила самозанятых. За последний год число участников программы выросло вдвое.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Завьялов, K2 Cloud: Импортозамещение в финсекторе будет оставаться крайне актуальным ближайшие годы

Серверы становятся слишком тяжелыми для современных ЦОДов. Впереди пересмотр архитектуры дата-центров

Павел Потехин, «МТС Линк»: В России нет крупных компаний, где 100% сотрудников работают удаленно

Никакого Gmail. Власти готовят запрет авторизации на российских сайтах с зарубежных почтовых адресов

Андрей Нуйкин, «Евраз»: Более 10 лет мы смотрим в первую очередь на отечественных разработчиков

В России растет спрос на виртуальные мощности. Часть его может исходить от хакеров

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для планирования питания: выбор ZOOM

Самые безопасные вентиляторы в 2025 году: выбор ZOOM

Как компания Dreame приближает будущее: от пылесосов для бассейнов до сверхскоростных двигателей

Показать еще

Наука

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной
Показать еще