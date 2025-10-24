Разделы

SpaceWeb подключил менеджер SSH-ключей для VPS-серверов

Хостинг-провайдер SpaceWeb запускает новый инструмент с менеджером SSH-ключей в панели управления VPS для хостинговых и облачных сервисов. Решение разработано для упрощения управления доступами и повышения пользовательского опыта при работе с ИT-системами. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

«Новый сервис помогает управлять безопасностью веб-проектов и упрощает процесс работы с виртуальными средами. Теперь управление хостингом и облаком стало более прозрачным и удобным для пользователей, что особенно важно при работе с большим количеством серверов», — сказал Егор Шилов, руководитель продуктового направления SpaceWeb.

Пользователи смогут генерировать новые SSH-ключи или добавлять уже существующие, настраивать доступы к серверам и управлять их состоянием через удобный интерфейс. Менеджер позволяет отслеживать подключение ключей к серверам и их актуальность всего в пару кликов.

