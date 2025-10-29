«Купер» запускает аналитическую платформу для бизнеса

Сервис доставки из магазинов и ресторанов «Купер» запускает платформу для всех игроков FMCG-рынка. Она объединит ритейлеров, производителей и сервисные компании в цифровом пространстве и предоставит им комплексную аналитику в реальном времени.

«Купер Платформа» ориентирована на три основные категории пользователей — ритейлеров, производителей или сервис-провайдеров. Для ритейлеров предусмотрены инструменты для запуска независимой электронной коммерции, сервисы управления ассортиментом и операционной эффективностью, аналитика по портрету покупателя, клиентской корзине, чувствительности аудитории к ценообразованию ритейлера. Производители и бренды смогут отслеживать присутствие своих товаров на рынке и оптимизировать стратегии продвижения. А предпринимателям, работающим в сегменте электронной коммерции и офлайн-ритейла, платформа откроет доступ к единой экосистеме для масштабирования бизнеса.

«Бизнесу сегодня нужны не просто данные, а полноценная экосистема, которая будет помогать принимать решения и корректировать стратегию на их основе. Это шаг навстречу прозрачности и эффективности ритейла, где аналитика, сервисы и исполнители будут работать синхронно», — сказал Владимир Гаман, директор по коммерции и развитию бизнеса «Купер».

В основе решения лежит комплексная аналитика, охватывающая все ключевые аспекты торговли. Пользователи получат доступ к прогнозу наличия и отсутствия товаров во всех магазинах страны, эластичности спроса по цене, а также к детальной аналитике по клиентам и конкурентам. Платформа поддерживает проведение A/B-тестирования для оптимизации цен, подбора упаковки, фотографий товаров и проверки новых продуктов перед масштабным запуском.

Система позволяет отслеживать тренды спроса, динамику продаж и процесс сокращения складских остатков в режиме реального времени. Также среди особенностей — интеграция с операционными процессами: система автоматически направляет мерчендайзеров в торговые точки с низкими остатками товаров.

В платформу также интегрированы ML-сервисы, охватывающие интеллектуальный поиск, персонализированные рекомендации, динамическое ценообразование и прогнозирование продаж и закупок. Кроме того, в сервисе появится ИИ-ассистент, который будет помогать пользователям анализировать продажи, прогнозировать спрос, выявлять точки роста и получать рекомендации по оптимальному ценообразованию и размещению товаров на полках.