«Диасофт» вошел в топ-4 крупнейших российских поставщиков BPM-систем по версии CNews

Компания «Диасофт» вошла в список крупнейших поставщиков BPM-систем в России за 2024 год по версии CNews. За счет активного развития функциональных возможностей технологическая платформа Digital Q.BPM компании «Диасофт» заняла четвертое место в рейтинге, поднявшись на четыре позиции по сравнению с результатом 2023 г.

«Диасофт» развивает low-code платформу Digital Q.BPM с 2020 г. Она предназначена для перевода бизнес-процессов организации в цифровой формат и централизованного управления их исполнением. Только за последние три месяца в платформе реализован ряд значимых изменений.

Расширен функционал инструмента «Управление пользовательскими задачами»

Теперь функционал платформы позволяет настраивать и более точно фиксировать время обработки пользовательских задач и соблюдение KPI. Для этого учет времени может вестись по рабочему календарю, который настраивается отдельно и учитывает любой рабочий график сотрудников организации.

Система автоматически фиксирует интервалы работы сотрудника по задачам и приостанавливает обработку, если пользователь остановил работу или занялся другой задачей. Это помогает контролировать распределение рабочего времени сотрудников, отслеживать узкие места в рабочих процессах.

Проектирование интерфейсов обработки пользовательских задач теперь происходит в дизайнере интерфейсов Digital Q.Palette.

Появилась возможность настроить отправку уведомлений о назначении пользовательских задач по различным каналам коммуникации: e-mail, SMS, Telegram, мобильные push-уведомления, непосредственно в рабочем интерфейсе пользователя.

Оптимизирован ввод новых бизнес-процессов

Реализована возможность поэтапного ввода в эксплуатацию новых версий бизнес-процессов. Это позволяет организовать проверку тех или иных бизнес-гипотез, применяя подход «претендент-чемпион» средствами BPM-платформы. Использовать этот функционал можно также для АВ-тестирования бизнес-процессов и «канареечного» (поэтапного) распространения изменений на различные сегменты пользователей.

Ранее в составе платформы был реализован функционал для быстрой отладки бизнес-процессов (debug режим) и возможность совместного проектирования бизнес-процессов.

Реализация инструментов платформы Digital Q.BPM в микросервисной архитектуре обеспечивает исполнение процессов децентрализованно, в отдельных микросервисах, соответствующих бизнес-смыслу автоматизируемой области. При этом управление процессами и их мониторинг осуществляются централизованно.

Технологическая платформа Digital Q.BPM входит в экосистему цифровой трансформации Digital Q и включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД (№ 14306 от 26.07.2022).