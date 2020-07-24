В Nginx пробита дыра, которую не заметил ни один антивирус

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Китайские исследователи выявили бэкдор для Nginx, использовавший модифицированный код оригинала. Прямых подтверждений этот вредонос получил очень мало. Теперь его видят как минимум девять антивирусов. Изначально не видел ни один.

Бэкдор-лабиринт

Исследователи обнаружили бэкдор для веб-сервера Nginx, который до недавнего времени не обнаруживал ни один антивирус. Эксперты китайской компании Anheng Threat Intelligence Center загрузили подозрительный файл на VirusTotal, и ни один защитный движок на тот момент не заметил ничего подозрительного.

Позднее стало ясно, что кто-то модифицировал функцию ngx_http_header_filter в оригинальном Nginx. Судя по приведенным скриншотам, модифицированный сервер проверяет входящие запросы на наличие определенной последовательности символов (lkfakjf), и если она присутствует, сервер устанавливает стабильное соединение с адресом, посланным хакером в том же запросе.

Эксперты Anheng отметили, что есть два способа проверить наличие бэкдора. Первый —локально мониторить порт 9999 ($ nc -lv 9999) и с помощью команды curl ($ curl "127.0.0.1" -H "Cookie:lkfakjfa0.0.0.0:9999") выявить установленный хакерами шелл.

Бэкдор для Nginx не обнаруживал ни один антивирус

Второй способ — использовать команду $ whichnging |xargsgrep "/bin/sh" -la для выявления подозрительной строки ("/bin/sh").

Девять антивирусов

Пока единственное «второе мнение» об этом бэкдоре поступило от экспертов компании Ptrace Security GmbH, которые, впрочем, просто дали ссылку на публикацию Anheng.

С другой стороны, сейчас бэкдор уже детектируют 9 из 60 антивирусных движков, представленных на VirusTotal, в частности, антивирусы «Доктора Веб», «Лаборатории Касперского», Symantec, TrendMicro, Sophos и нескольких других компаний маркируют этот файл как троянскую программу. Остается надеяться, что в скором времени обновятся базы и других антивирусов.

«Доступных подробностей о бэкдоре очень немного, и вопросов больше, чем ответов: из исходной публикации может сложиться впечатление, что кто-то скомпрометировал исходники nginx на стороне разработчиков, но судя по всему, ничего подобного не произошло, — говорит Алексей Водясов, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — Тем не менее, многое остается непроясненным. Возможно, поэтому реакция на известие о бэкдоре в Nginx очень вялая, хотя угроза может быть очень велика, учитывая распространенность этой разработки».