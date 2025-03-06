Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A
|

ГК «СКБ Контур» увеличила долю в Moneyplace до 100%

Группа компаний «СКБ Контур» выкупила 100% компании Moneyplace, предоставляющей набор сервисов и услуг для успешных продаж на маркетплейсах. Этот шаг стал частью изначально задуманной стратегии компании по расширению возможностей для эффективного ведения бизнеса на маркетплейсах, предоставляемых клиентам «СКБ Контур».

По договоренности сторон, основатель компании Дмитрий Ермолаев вышел из управления бизнесом, чтобы заниматься собственными проектами. Таким образом, ГК «СКБ Контур» получила полноправную долю владения ООО «Маниплейс».

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур», сказал: «Приобретение доли в Moneyplace — лишь первый шаг в развитии комплекса сервисов Контура для продавцов на маркетплейсах. Это растущий сегмент бизнеса, который сталкивается со множеством сложностей — от поиска и обучения людей до выстраивания операционных процессов по выполнению заказов. Мы видим своей стратегической целью создание таких условий, чтобы селлеры могли переложить на нас большинство рутинных процессов и сфокусировать свои усилия на развитии бизнеса».

Ольга Свитнева, «Самолет»: Несмотря на негативные условия, застройщики переходят на data-driven management
Цифровизация

Сергей Касьянов, генеральный директор Moneyplace, отметил: «Полное объединение с «Контуром» — это важный этап развития нашего бизнеса. Мы стремимся предоставлять клиентам передовые решения для повышения эффективности работы на маркетплейсах. Принятое нами стратегическое решение раскрывает широкий потенциал по увеличению доли рынка как для нас, так и для «СКБ Контур».

Клиенты «СКБ Контур» — свыше 2,5 млн компаний в России и за рубежом, от ИП до промышленных холдингов. Приобретение Moneyplace стало для группы компаний еще одним шагом в развитии экосистемы для бизнеса, которая насчитывает свыше 70 продуктов. Moneyplace поможет предоставлять клиентам «СКБ Контур» лучшие возможности и позволит закрывать максимум их потребностей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В Лужниках состоится ежегодный заплыв айтишников SWIMIT

«СКБ Контур» полностью выкупил сервис аналитики для маркетплейсов и взял на себя его руководство

Валерий Гейко, ABSolite: ИБП с умной логикой распределения мощности помогает оптимизировать расходы

Российский разработчик ПО для финтеха заработал на бирже 540 миллионов

ИИ-секретарь и скидки на кофе: что должна уметь биллинговая система в телекоме

Крупную долю в новой компании создателя «Яндекса» купил африканский миллиардер

Конференции

Аналитика и большие данные 2025

Импортозамещение 2025

Электронный документооборот и управление контентом 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для ухода за собой в подарок к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие женские умные часы: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю
Показать еще