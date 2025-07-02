В Карелии количество умных устройств для бизнеса в сетях МТС выросло на треть

МТС проанализировала востребованность М2М-устройств в собственной сети в российских регионах. Количество умных девайсов для бизнеса в Карелии за последний год выросло на 34%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Топ отраслей, где устройства М2М (технология межмашинного взаимодействия, которая позволяет устройствам взаимодействовать друг с другом без участия человека) в регионе применяются активнее всего, возглавляет сфера энергетики и ЖКХ. Здесь чаще всего решения направлены на повышение надежности и качества снабжения потребителей, точный учет ресурсов и удаленный сбор показаний счетчиков. На втором месте по использованию цифровых устройств в бизнесе – охранные организации. Автоматический обмен данными позволяет дистанционно следить за сохранностью частного транспорта и объектов недвижимости. Замыкает топ масштабных направлений в М2М – финансовая сфера, где умные устройства используются в банкоматах и платежных терминалах, обеспечивая защищенную передачу данных.

За год наибольший прирост устройств в сети в Карелии демонстрирует энергетический сектор, где ежегодно количество таких девайсов увеличивается в среднем на 40%. На 15% выросло число умных приборов в сфере обеспечения безопасности, где возможности сети М2М широко используются в системе видеонаблюдения, дистанционного контроля и охраны в городских общественных пространствах и на предприятиях. Замыкает топ направлений с наибольшими показателями прироста – транспортная отрасль, где такие девайсы применяют для передачи данных с навигационных систем управления автотранспорта, в том числе с целью контроля нерационального использования топлива.