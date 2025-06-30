Энергетики Татарстана лидируют по использованию умных устройств

МТС зафиксировала прирост количества умных устройств в регионе на 37% за последний год. В топе по численности пользователей М2М-устройств на сети МТС республика заняла четвертое место, уступив только столичным регионам и Свердловской области. Больше всего умные устройства в Татарстане используют в сфере ЖКХ и энергетической отрасли. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Абсолютный лидер среди татарстанских отраслей, где цифровые устройства применяются давно и наиболее масштабно - ЖКХ и ресурсоснабжающие организации. Их доля в общем объеме М2М-устройств в сети МТС в Татарстане составляет более 60%. В большинстве своем это приборы, которые используются для сбора и учета данных конечных пользователей. Далее следуют логистические компании с интеллектуальными системами для транспорта и мониторинга автопарка. Замыкает тройку лидеров масштабных направлений в М2М ИТ-компании, где умные технологии используются для работы баз данных и информационных ресурсов.

Наибольший интерес к умным устройствам за последний год зафиксирован также в энергетической отрасли. Количество М2М-устройств, используемых ресурсоснабжающими организациями Татарстана в сети МТС, выросло на 40%. Прирост на 35% показала финансовая отрасль, где М2М-устройства используются, например, в банкоматах и платежных терминалах. На 15% выросло количество умных устройств в сфере обеспечения безопасности, где возможности сети М2М используются в системе видеонаблюдения, дистанционного контроля и охраны в городских общественных пространствах и на предприятиях.

«Бизнес и государственные учреждения Татарстана все чаще передают часть рутинных процессов умным технологиям, чтобы сделать их более эффективными или освободить ресурсы для решения более глобальных и сложных задач. К примеру, IoT-платформа МТС обеспечивает удаленный сбор и анализ данных о потреблении ресурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, исключая человеческий фактор и высвобождая ресурс, затрачиваемый на ручной сбор и проверку показаний. В сельском хозяйстве технологии IoT используются для повышения эффективности производства: фермеры контролируют процесс доения коров с помощью умного видеонаблюдения, а умные датчики на доильном оборудовании собирают данные для оценки производительности коров. Умное видеонаблюдение и «тревожная кнопка» обеспечивают комфорт и безопасность пассажиров более трети трамваев в Набережных Челнах. Решением МТС с применением интеллектуальных приборов и датчиков для бесконтактной оплаты проезда и подсчета пассажиропотока оборудована часть автопарка общественного транспорта закамских городов. Область применения технологий межмашинного взаимодействия очень обширна и может легко масштабироваться, помогая цифровизации практически всех отраслей», - отметил директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.