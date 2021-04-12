«Актив» запустила крупносерийное производство контактных считывателей смарт-карт «Рутокен SCR 3001»

«Актив», российский поставщик решений в сфере информационной безопасности, производитель и разработчик средств аутентификации и электронной подписи, объявила о старте крупносерийного производства и начале широких продаж контактных считывателей смарт-карт «Рутокен SCR 3001».

Ридер «Рутокен SCR 3001» соответствует стандартам ISO 7816 и Microsoft PC/SC, выполнен на базе собственного схемотехнического решения компании «Актив» и имеет программное обеспечение с возможностью доверенного обновления, обеспечивающее высокий уровень безопасности. Считыватель предназначен для использования любых типов микропроцессорных смарт-карт стандарта ISO, 7816-3 Class A, B, C (5V, 3V, 1.8V), карт с протоколами работы T=0 и T=1.

Считыватель смарт-карт «Рутокен SCR 3001» компании «Актив» обладает целым рядом преимуществ. Устройство предполагает вертикальную загрузку смарт-карт и возможность их извлечения одной рукой. Ридер не повреждает смарт-карты, благодаря наличию опускающейся контактной площадки (landing contacts). Он также обладает повышенным ресурсом износостойкости, предполагающим не менее 200 тыс. циклов подключения/извлечения смарт-карт, оснащен индикаторами состояний, имеет оригинальный современный дизайн и надежно стоит на поверхности.

Благодаря своим возможностям и преимуществам считыватель смарт-карт «Рутокен SCR 3001» может быть использован во всех сферах, где применяются смарт-карты: для работы онлайн-касс, выполнения электронной подписи физических лиц, в электронных системах здравоохранения и электронном банкинге.

По результатам лабораторных исследований считыватель смарт-карт «Рутокен SCR3001» получил сертификаты соответствия по целому ряду требований. Среди них сертификаты, подтверждающие стойкость устройства к внешним воздействующим факторам, защиту от влаги степени IP33, электромагнитную совместимость ридера, а также безопасность его использования как низковольтного оборудования и ограниченное применение опасных веществ.

Ограниченные продажи считывателей смарт-карт «Рутокен SCR 3001» начались в январе 2021 г. Устройства получили множество положительных откликов от заказчиков и партнеров. Сейчас «Актив» приступает к массовому производству и продаже ридера «Рутокен SCR 3001».

Руководитель департамента смарт-карт компании «Актив» Никита Демин сказал: «Сегодня значительная доля считывателей смарт-карт поставляется на российский рынок зарубежными производителями и используется в системах информационной безопасности российских организаций. При этом прошивки зарубежных ридеров закрыты и даже могут содержать различного рода уязвимости или «закладки», которые, в свою очередь, могут быть использованы злоумышленниками для нарушения целостности систем информационной безопасности. Считыватели смарт-карт компании «Актив» имеют доверенную прошивку с возможностью ее обновления, они сконструированы в соответствии с российскими требованиями и стандартами, что подтверждают полученные сертификаты. Сейчас мы приступаем к массовому производству ридеров «Рутокен SCR3001» и готовы предложить рынку комплексное решение для аутентификации и электронной подписи, состоящее из смарт-карт и считывателей «Рутокен».