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ИТМО и VK подготовят разработчиков для создания и поддержки веб-сервисов

В Санкт-Петербурге стартует набор студентов на новую корпоративную магистерскую программу «Распределенные веб-сервисы» – совместный образовательный проект VK Education и института прикладных компьютерных наук ИТМО. Она нацелена на подготовку специалистов в области распределенных высоконадежных систем. Программа будет интересна абитуриентам с базовым ИТ-образованием.

«Нам очень не хватает молодых специалистов, которые обладают всеми навыками, чтобы проектировать, разрабатывать, обеспечивать качество и администрирование надежных веб-сервисов. Именно таких специалистов мы выращиваем в рамках образовательных проектов VK Education по самым востребованным ИТ и digital-специальностям. Совместная магистратура с ИТМО по распределенным веб-сервисам – отличный пример коллаборации бизнеса с академической средой, который поможет погружать молодых специалистов в реальные задачи наших сервисов. Мы заинтересованы в опережающем обучении потенциальных сотрудников и рассчитываем, что наши магистры смогут принимать участие в реальных проектах компании, а лучшие из них смогут стать частью команды VK», – отметил Вадим Цесько, руководитель образовательной программы, главный инженер технологической платформы VK.

В учебный план войдут углубленное программирование на Java, NoSQL базы данных, разработка enterprise-систем, углубленные параллельные вычисления, машинное обучение для больших данных, нагрузочное и стресс-тестирование распределенных систем, безопасность распределенных веб-приложений, децентрализованные системы, технологии распределенных реестров, блокчейн. Лекции и семинары будут проводить эксперты VK и преподаватели ИТМО.

В 2023 учебном году на программе предусмотрено 20 бюджетных и 30 контрактных мест. Обучение пройдет в очном формате с элементами дистанционного и будет включать в себя четыре-шесть предметов в семестр по восемь-10 пар в неделю. Остальное время будет отведено на решение прикладных, инженерных и научно-исследовательских кейсов от сервисов компании VK: «Одноклассников», «Вконтакте», Mail.ru.

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«Студенты освоят не только разработку, но, что важно, поддержку и сопровождение сервисов для сотен миллионов пользователей. Это социальные сети, мессенджеры, агрегаторы услуг, маркетплейсы, доски объявлений, облачные системы хранения, банковские системы, поисковики, сетевые компьютерные игры, – отметил Антон Кузнецов, директор института прикладных компьютерных наук ИТМО. – Уже во время обучения магистранты подключатся к реальным кейсам крупнейшей российской ИТ-компании и других партнеров института, а наиболее успешные – смогут получать специальную стипендию VK и трудоустроиться. Наставниками станут опытные разработчики и практики из индустрии».

Лучшие выпускники совместной магистратуры VK и ИТМО смогут в будущем дорасти до позиций ведущего разработчика, тимлида, архитектора и руководителя системы или сервиса, руководителя разработки, технического директора, ведущего специалиста по сопровождению сервиса, руководителя эксплуатации, операционного директора, ведущего специалиста по обеспечению качества. Зарплата таких специалистов начинается от 200 тыс. руб.

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