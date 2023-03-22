Разделы

Бизнес
|

Qiwi обжаловала решение Nasdaq о делистинге

Qiwi plc, поставщик передовых платежных и финансовых услуг в России и СНГ, объявляет о подаче запроса на устное слушание по обжалованию решения Nasdaq о делистинге. Об этом CNews сообщили представители Qiwi.

15 марта 2023 г. Qiwi получила уведомление от фондовой биржи NASDAQ о делистинге ее американских депозитарных акции (ADS), каждая из которых представляет одну обыкновенную акцию класса B из списка Nasdaq Global Select Market.

21 марта 2023 г. Qiwi направила официальный запрос на устное слушание по обжалованию решения Nasdaq о делистинге. Мы отмечаем, что Qiwi соблюдает все применимые требования к раскрытию информации, придерживается высоких стандартов корпоративного управления и соответствуют всем качественным и количественным критериям листинга биржи.

В процессе разбирательства по делистингу торги будут оставаться приостановленными, а решение о делистинге неподтвержденным. Таким образом, делистинга не будет, пока Комиссия по слушанию не вынесет письменное решение о результатах слушания.

Торги ценными бумагами Qiwi на Московской бирже продолжаются в обычном режиме.

Уведомление об исключении из листинга не оказывает никакого влияния на операционную деятельность, финансовое положение и развитие бизнеса Qiwi.

***

Qiwi — провайдер платежных и финансовых сервисов в России и СНГ. Предлагает ассортимент продуктов по нескольким направлениям: экосистема платежных и финансовых услуг Qiwi для В2В и В2С клиентов, цифровые финансовые продукты ROWI для малого и среднего бизнеса, а также ряд других проектов. Выручка Qiwi за 2021 финансовый год составила 41,1 млрд руб., скорректированная EBITDA — 13,2 млрд руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российский рынок онлайн-игр в коме. Падение достигает 80%

К Google подали иски почти 900 российских компаний

Производители банковских карт требуют полмиллиарда у единственного российского завода по выпуску их чипов

Прецедент. ИТ-компании начали заменять настоящих программистов новым ИИ, потому что ему не нужно платить

Загадочный разработчик «железа» на «Байкалах» не прижился в «Ростехе». Его накажут на 540 миллионов

У «Ангстрема» отсудили 1,3 млрд евро из-за чужих долгов

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Как выбрать эллиптический тренажер для дома

9 гаджетов для домашних тренировок: выбор ZOOM

Экшн-камеры с углом обзора 360 градусов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников

Археологи нашли в Африке интересную систему сохранения воды

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле
Показать еще