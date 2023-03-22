Qiwi обжаловала решение Nasdaq о делистинге

Qiwi plc, поставщик передовых платежных и финансовых услуг в России и СНГ, объявляет о подаче запроса на устное слушание по обжалованию решения Nasdaq о делистинге. Об этом CNews сообщили представители Qiwi.

15 марта 2023 г. Qiwi получила уведомление от фондовой биржи NASDAQ о делистинге ее американских депозитарных акции (ADS), каждая из которых представляет одну обыкновенную акцию класса B из списка Nasdaq Global Select Market.

21 марта 2023 г. Qiwi направила официальный запрос на устное слушание по обжалованию решения Nasdaq о делистинге. Мы отмечаем, что Qiwi соблюдает все применимые требования к раскрытию информации, придерживается высоких стандартов корпоративного управления и соответствуют всем качественным и количественным критериям листинга биржи.

В процессе разбирательства по делистингу торги будут оставаться приостановленными, а решение о делистинге неподтвержденным. Таким образом, делистинга не будет, пока Комиссия по слушанию не вынесет письменное решение о результатах слушания.

Торги ценными бумагами Qiwi на Московской бирже продолжаются в обычном режиме.

Уведомление об исключении из листинга не оказывает никакого влияния на операционную деятельность, финансовое положение и развитие бизнеса Qiwi.

***

Qiwi — провайдер платежных и финансовых сервисов в России и СНГ. Предлагает ассортимент продуктов по нескольким направлениям: экосистема платежных и финансовых услуг Qiwi для В2В и В2С клиентов, цифровые финансовые продукты ROWI для малого и среднего бизнеса, а также ряд других проектов. Выручка Qiwi за 2021 финансовый год составила 41,1 млрд руб., скорректированная EBITDA — 13,2 млрд руб.