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Аналитика «МТС Линк»: хипстер с синей бородой опередил белку

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, оценила, какие эффекты на основе искусственного интеллекта (ИИ) для улучшения внешнего вида наиболее востребованы в видеозвонках. Пользователи склонны выбирать маски в два раза чаще, чем цифровые аватары или бьютификацию, а остальные эффекты используют лишь в 18% случаев. В число самых популярных эффектов вошел образ человека с синей бородой, тогда как наименее востребованной оказалась маска белки. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Пользователи «МТС Линк» применяли ИИ-эффекты в видеозвонках. Самый популярный — маски: их надевали в 42% случаев. На втором месте — бьютификация и цифровые аватары: по 20% от общего количества применений эффектов. В оставшихся 18% случаев пользователи выбирали стикеры, функцию «умный зум», цветокоррекцию и адаптацию под слабое освещение. Всего за период с 1 января по 31 марта 2025 г. ИИ-эффекты применяли около 60 тыс. раз.

Абсолютным лидером среди всех ИИ-эффектов стали маски-очки, включая пиксельные в стиле Minecraft: доля их использования составляет 28% от общего числа. Также в топ-5 наиболее популярных эффектов вошли кокошник, шляпа шерифа, шлем богатыря и аватар человека в маске с синей бородой. Реже всего пользователи выбирали стикеры с цветами и кроликами, ковбойскую шляпу, аватар женщины в домашней одежде и маску белки.

Также за последние полгода пользователи «МТС Линк» получили доступ к специальным тематическим наборам масок: новогодним и весенним. В новогоднем наборе самыми популярными стали образы снеговиков (таких масок было две), а в весеннем — маски в виде блина и венка из цветов. Новогодний набор оказался более востребован: в течение первых двух недель с момента запуска его использовали в 1,3 раза чаще, чем весенний за аналогичный период.

«В «МТС Линк» мы делаем ставку на искусственный интеллект и внедряем в платформу множество полезных функций для бизнеса и обучения. Мы учитываем все потребности пользователей, одна из них — необходимость в комфортном общении. Развлекательные эффекты позволяют участникам встреч чувствовать себя увереннее и помогают создать подходящую атмосферу. Мы в «МТС Линк» уверены, что технологии должны не только улучшать коммуникации, но и создавать пространство для живых эмоций», — отметил руководитель группы машинного обучения и направления гибридных коммуникаций «МТС Линк» Дмитрий Крюков.

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